愛上「會理財的正妹」 熟男400萬飛了

2019-09-09

〔記者姚岳宏／台北報導〕已婚、在台北經商的53歲王男，日前遇到陌生正妹主動加臉書搭訕，正妹遊說他投資外匯，並要求讓她操盤，王男前後投入近400萬元台幣，正妹卻稱操作失當，投資一夜之間化為烏有，隨即斷絕聯絡，王男才知受騙上當。

刑事局指出，「假交友結合假投資」手法，歹徒多半謊稱是港澳地區的投資顧問、彩金公司主管等，透過臉書、交友APP等社交軟體鎖定台灣熟齡男女行騙。警方提醒，網路交友應秉持「見面再談，匯錢免談」原則，以免賠了錢財又傷心。

據了解，該名正妹自稱在香港從事金融工作，每天透過網路貼心問候，還說偏好有閱歷的成熟男子，對王男一見傾心，讓王男深陷戀愛錯覺。正妹表示自己有使用「TSKFX線上交易平台」投資外匯習慣，遊說王男開戶並把帳號及密碼交給她操盤。

王男為討她歡心，先拿出1萬美元開戶，後因看到帳戶獲利穩定，便聽從對方要求不斷加碼，就在王男把最後一筆積蓄匯進平台後沒幾天，卻接到對方傳訊息告知操作失當，全部投資一夜之間虧損殆盡，隨即就封鎖王男斷絕聯絡，王男才驚覺上當，前後匯出的十餘萬美元全部人間蒸發。

警方提醒，近年投資詐騙有持續增加趨勢，以2018年及2017年統計數據相較，發生件數與財損金額都增加逾3成，尤其陷入假戀情圈套的被害人，往往投入全部身家，損失金額不亞於假檢警詐騙，呼籲民眾務必提高警覺，有疑問可撥打165反詐騙專線查證。

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