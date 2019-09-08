買賣都承認交易 驗不出毒 販安判無罪

2019-09-08

〔記者吳政峰／台北報導〕承認販毒竟獲判無罪！

換貨被拒 咬出藥頭

宋姓毒販賣安非他命給杜姓男子，杜男認為不純要求換貨被拒，氣得向警方咬出宋男是藥頭。離奇的是，宋男與杜男均承認交易毒品，但送驗卻驗不出毒物反應，可能只是「純冰糖」，原本販賣二級毒品是7年以上至無期徒刑重罪，一瞬間變成無罪；至於賣「假貨」詐欺部分，又認為宋男主觀上以為自己賣的是安毒，無詐欺犯意，因此合議庭也未依職權告發，檢察官亦未主動簽分偵辦。

藥頭不知冰糖充安毒

杜男前年致電宋男欲購買15公克安非他命，宋缺貨，向另名毒販「阿偉」調貨，阿偉以1萬3千元「批貨」15公克給宋，宋再轉給杜男，賺取4千元仲介費。

杜吸食後覺得不對，要求換貨或退錢。宋男認為東西不是他的，只是「仲介」，未協助退貨，也不退錢。警方隨後掌握杜男吸毒情資，前往查扣杜男的該包毒品，杜供出藥頭是宋男，交出兩人LINE對話紀錄，警方循線逮捕宋男。

宋見罪證確鑿，承認販賣二級毒品安非他命，再加上杜男證詞、LINE對話等證物，新北地檢署依「毒品危害防制條例」起訴宋男。但新北地院合議庭審理發現，毒品送驗後，裡頭的白色結晶物未驗出任何毒品成份，認定全案沒有販毒的事實，就算兩人承認買賣毒品也不涉罪；可上訴。

沒有犯意 不成立詐欺

至於詐欺罪方面，律師郭力菁表示，詐欺罪主觀上要有不法所有的意圖，客觀上須用詐術騙取他人財物，宋男自始至終承認販賣安毒，證據上確難認為他有用假毒訛騙杜男的犯意，除非能證明他原本就知道毒品是冰糖，才能論罪。

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