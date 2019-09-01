靜止狀態 特斯拉「暴衝」撞保時捷

2019-09-01

如打保齡球連撞9車 2人傷

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓男子駕駛知名的電動汽車特斯拉2100D，大前天傍晚於西區精誠路旁衝撞9輛汽機車，包括1輛要價不菲的保時捷，導致2名機車騎士擦傷，警方發現張男沒有酒駕，不解特斯拉為何會突然撞上路旁汽機車；張男對於是否不慎踩到油門、或機械故障等情，表示他當時只是車子暫停路旁，完全不知道車子為何往前暴衝。全案正由台中市警交通大隊調查釐清肇事原因。

特斯拉客服：未有暴衝紀錄

特斯拉客服人員昨天說，並未收到這起事故的通報，無法針對此案評估分析，特斯拉過去沒有「暴衝」紀錄。

警方調查，30多歲張男駕駛白色特斯拉電動汽車，上月29日傍晚停在台中市西區精誠路旁，張男沒有下車，特斯拉也沒有熄火，卻突然往前衝撞，先撞上前方騎機車的賴姓女騎士，之後又撞上停放路旁的1輛保時捷，再推撞路旁7輛機車，導致林姓機車騎士擦傷，總計張男撞上9輛汽機車，有2名機車騎士擦傷送醫。整個衝撞過程宛如打保齡球。

警方到場酒測，張男的酒測值零，對於衝撞原因，他供稱，當時他的車停在路旁是靜止狀態，並不知道為何會突然往前衝，完全不知道是否機械故障或誤踩油門造成。中市一分局交通分隊依交通事故程序處置，並將本案轉給中市警局交通警察大隊分析研判肇事原因。

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