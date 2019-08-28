台南參選人簽署反賄選 陰陽司法跨界見證

2019-08-28

〔記者王俊忠／台南報導〕因應明年總統與立委大選，昨天台南地檢署邀請市府政風、警調等單位首長與台南六大選區的立委參選人到中西區知名的城隍廟共同連署「反賄選宣言」，有十多位立委參選人及代表與會。城隍廟主委田振興說，人間檢警調單位與城隍廟這未知世界的檢警調單位合作，堪稱是「跨界打擊賄選」的創舉。

南檢反賄選活動 首次到寺廟舉行

有與會者表示，人間與陰間檢警調單位攜手合作打擊買票與賣票，一定能克竟全功。這也是南檢多年來反賄選宣導活動首次搬到寺廟舉行，尤其是到有「陰間司法機關」之稱的城隍廟舉行，更有鎮懾、不敢造次的意義。城隍廟內一幅「爾來了」匾額，更是名列府城三大名匾。

多位參選人親自或派代表出席簽署

民進黨、國民黨南市黨部代表與南市六大選區的立委參選人陳亭妃、林俊憲、賴惠員、蔡淑惠、蔡育輝、童小芸、李武龍、蔡明峰、黃天辰、溫米樂與立委參選人王定宇、郭國文、林宜瑾、林燕祝等人助理都出席簽名支持反賄選。

明年正副總統與立委大選將於一月十一日投票，各政黨、參選人的選舉造勢活動逐步展開，台南地檢署為強化反賄選觀念、凝聚反賄共識，積極推動各項反賄選宣導活動，日前南檢檢察長林錦村偕主任檢察官吳維仁拜會國、民兩黨南市黨部，昨天更邀請各政黨陣營與參選人一起到香火鼎盛、福祐善良的城隍廟前，在城隍威靈公見證下，共同簽署反賄選宣言。

林錦村呼籲各黨派、參選人堅持不賄選、不買票，落實連署宣言，若發現賄選能勇於檢舉，可撥打檢舉專線「0800-024-099」撥通後按4，或透過台南地檢署LINE官方帳號檢舉（請搜尋ID:@973dairl）。

南檢邀請民眾踴躍加入南檢臉書粉絲團及LINE好友，可觀看反賄選活動訊息及直播影片，參加現場活動還可獲贈好康精美禮品，希望全民一起打擊賄選，共同營造乾淨選風、守護民主成果。南市佳里區子龍國小的學生鼓隊受邀到場擊鼓演出，並以生動活潑的方式表演反賄選宣導劇，頗受好評。

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