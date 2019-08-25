單親媽養大2兒女 幫掃社區遇死劫

2019-08-25

〔記者謝武雄、周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區昨天清晨發生3死車禍，其中2名死者是上竹里環保志工，里長李阿清表示，環保志工隊成立將近20年，從來沒有發生過這樣的事情；桃園市長鄭文燦也到桃園市立殯儀館慰問家屬，他表示，發生意外的志工都做了十幾年，利用早上或假日出班整理社區，非常感謝他們的付出，希望檢警釐清肇事責任，對於酒駕也予以最大譴責。

兒子在考試 親友不忍跟他說母橫死

傷重不治的謝姓、黃姓女志工，對里內事務相當熱心，兩人加入上竹里環保志工隊都有12年年資，其中謝姓女志工今年61歲，其夫20多年前過世，獨力扶養2名兒女，平日投身慈濟服務，假日擔任里內環保志工；黃姓女志工也是61歲，據其哥哥表示，車禍消息來得太突然，讓親友措手不及，黃婦小兒子昨天參加桃園大眾捷運公司招考，親友第一時間不敢告訴他媽媽過世的消息，深怕影響考試心情。

桃園市500個里現有485個環保志工隊，環保局環境清潔稽查大隊長羅文林表示，上竹里志工隊約40多人，死傷的4名女志工於2008年加入，其中受傷的李女是上竹里長李阿清的妻子。

鄭文燦表示，桃園市環保志工均投保300萬元意外險，市府會處理好，並協助家屬求償。鄭也提到：「5年來沒有發生過這樣的意外，這是第一次申請。」

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