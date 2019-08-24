亡命通緝犯當山老鼠 遭圍捕舉槍自戕

2019-08-24

〔記者許倬勛／桃園報導〕綽號「阿賓」的山老鼠集團首腦鄭男，昨清晨6點與古姓、王姓2名同夥，駕駛廂型車至桃園市復興區霞雲里庫志部落，想趁颱風前夕盜採林木，3人行蹤早被警方鎖定，副駕駛座的鄭男見警方盤查，掏出改造手槍頑抗，警方立即壓制並連開3槍，鄭男自知難逃加上身揹8年3月徒刑，趁隙朝眉心開一槍自轟身亡。

毒品罪刑判8年 四處躲藏

據悉，鄭男是毒品通緝犯，被判刑8年3月確定，他不願入監四處躲藏，近來多出沒於大溪、復興一帶，與同夥靠著盜採肖楠、扁檜等珍貴林木維生，霞雲里民均知有組人馬常趁黑夜或清晨駕車出入，模樣兇狠。

組織人馬盜採珍貴林木維生

警方接獲線報，指鄭男等人想趁颱風前夕大賺一筆，事先派員到山區等候，只要可疑車輛進入就封鎖道路攔查，果然等到大魚入網，待一行人要下車「上工」時，伺機發動圍捕；由於山間道路狹窄、僅容一輛車通行，鄭男等人被警車前後夾攻、難以兔脫，警方趨前盤查時，後座的古男下車就範，副駕的鄭男見警開門，從手提包中掏出手槍想偷襲，被警方連開3槍制止，其中2槍打中他的左大腿及左肩，鄭男自知難逃加上不想入監，趁警方拿出手銬，奮力翻到後座，朝眉心開一槍自轟，送醫不治。

警方表示，鄭男究竟是飲彈自盡或槍枝走火仍需釐清，已報請檢方相驗。

負責開車的王男宣稱，雖與鄭男「共事」多時，但不知他被通緝，也不清楚他隨身攜槍；古男則說，才剛加入盜採團隊，與鄭、王並不熟悉，整起案件尚有疑點待檢警調查，警方訊後依違反森林法將王、古2人移送桃園地檢署偵辦。

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