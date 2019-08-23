圖利罪判6年 議員歐炳辰將解職

2019-08-23

〔記者魏瑾筠、張文川／綜合報導〕桃園市議員歐炳辰因圖利罪被判刑六年提上訴，最高法院昨天駁回上訴定讞，必須入獄服刑，且議員職務也將解職。對此，歐炳辰昨回應說：「法院既然這樣認定，也沒有辦法。」

歐炳辰為現任觀音區市議員，加入市議會無黨團結聯盟，觀音區市議員應選二席，另一席是民進黨吳宗憲。由於歐炳辰將因貪污治罪條例判刑而解職，遺缺不適用遞補，須依「地方制度法」規定，直轄市議員同一選舉區缺額達二分之一以上時，應補選。市府民政局長湯蕙禎表示，待行政院確定解職處分後，即進行補選程序。

判決指出，二○一一年間桃市升格前，東和鋼鐵公司為了設廠，有意價購十八筆觀音鄉有土地，因價格過高而延宕，觀音鄉鄉務會議已經審議通過讓售價格為九千一百萬元，但歐炳辰、林清井、劉奕發為圖利東和鋼鐵，在會議紀錄不實登載可以七千一百萬元出售土地，使東和鋼鐵在扣除開發成本後，不法獲利一八九○萬元。

桃園地院一審判歐炳辰、劉奕發無罪，林清井依偽造文書罪判刑二年；高院二審依圖利罪改判三人均有罪，但因未論及沒收，被最高院發回更審；高院更一審去年一月維持二審的罪名與刑度，並宣告追徵沒收東和鋼鐵的不法獲利。

三人上訴後，最高法院認為，歐炳辰等三人都已做出對自己不利的供述，且參酌與會人士的證詞，對照會議紀錄，足以認定三人共同登載不實的會議紀錄，且三人的上訴仍爭執於事實審的證據取捨與判斷，不符上訴三審的法定理由，駁回上訴。

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