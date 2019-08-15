《高雄》倒頭栽智救溺女 勇女警獲表揚

2019-08-15

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市女警許雅筑倒頭栽式救墜落愛河女子，感動所有救援的警、消人員，警察局長李永癸特別表揚她和另一名救人受傷的員警顏長弘，鹽埕分局長劉安杰對同仁英勇的表現也感到與有榮焉。

一名廿多歲女子前日墜河被人發現，五福四路所獲報通知警網趕到，發現該名女子載浮載沉，半顆頭幾乎滅頂，情況危急。女警許雅筑擔心救難人員下水施救恐怕來不及，立即自告奮勇，要求岸上警、消人員協助拉住她的腳，以倒頭栽方式（頭下腳上）入水硬將女子拉出水面，以免溺水缺氧過久。

落水女子被拉回岸上後，女警不斷對她做CPR，再由消防隊送醫，女子撿回一命。過程中，女警不顧自己的生命安全，令在場者動容，由於岸邊草叢及碎石，許員的雙手臂擦挫傷，另一名員警顏長弘的右手，也受到五公分擦挫傷，幸均無大礙。

被救起的女子四肢癱軟，一度意識模糊，女警立即予以急救，救護人員接手將女子送往大同醫院救治，女子的丈夫趕到愛河，目睹女警驚險救溺的過程，頻向警方點頭致謝。局長李永癸得知同仁英勇救人，也親自到派出所嘉許二人。

據了解，冒生命危險救人的女警許雅筑廿四歲，去年剛從特考班結業，今年一月分發至鹽埕分局五福四路所服務，她曾是游泳教練，有勇有謀成功救溺。分局長劉安杰表示，將表揚她救人的故事，與所有同仁共勉。

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