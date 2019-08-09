哨兵舉槍輕生 家屬︰他曾說不想回部隊

2019-08-09

〔記者王俊忠／台南報導〕陸軍大內新兵訓練營區23歲李姓志願役士兵，7日凌晨持步槍站哨時，疑舉槍輕生。家屬昨表示，李兵生前無女友、無負債、無疾病，7月以來連續4週莒光日的日記沒寫、一片空白，「為何長官沒發現？」且案發前一晚回營時，曾經表達「不想回部隊」，質疑死因有隱情。

李兵的胞兄、表姊表示，6日晚間家人提醒弟弟要回部隊了，李卻說，不想回部隊；因為部隊服役難免有壓力，當時家人沒多問有什麼問題。李兵的胞兄哽咽說，很不捨弟弟這麼年輕就走了，請檢察官一定要查明事實真相，並表示在父親節前一天發生這事件，父親非常傷心。

對於李兵4週莒光日日記沒寫，部隊表示，李的輔導長7月初車禍受傷，還住進加護病房，「巧合」沒發現李的日記空白。部隊並稱，目前調查未發現有長官欺壓或同僚霸凌李兵情事，後續會持續調查。

胞兄、表姊說，李兵自崑山科技大學畢業後，先服義務役，後來再簽服志願役，弟弟很乖、很孝順，想當志願役軍人減輕家計負擔，且休假都會回家陪伴父母，因個性內向，還沒交女朋友。

據了解，案發現場留有2顆彈殼，研判步槍處於自動連發，一按就開出2槍。

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