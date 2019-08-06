涉包庇八大行業／新北樹林3官警 遭約談

2019-08-06

〔記者徐聖倫、邱書昱、錢利忠／台北報導〕新北市樹林警分局柑園派出所周姓副所長等3名官警，被警局政風室及督察單位舉報，涉包庇八大行業業者，讓裝潢不符消防法規的業者，躲過被行政裁罰或強制拆除；新北地檢署昨會同廉政署，搜索並以被告身分約談周男等3名官警，另傳喚9名證人，全案朝圖利、偽造文書等方向偵辦。

涉嫌圖利、偽造文書

檢廉獲報，去年至今年間，周男等3名官警執行臨檢專案勤務涉嫌包庇業者，於臨檢登記紀錄表上護航，使原先不符消防法規的內部裝潢，或違反區域計畫法的建物，躲過被行政裁罰或強制拆除等命運。

據悉，被包庇的業者於樹林警分局轄區內，經營「新光小吃部」等聲色場所，周男涉嫌在執行臨檢勤務前，向業者通風報信，使業者提早準備；此外，涉案官警另涉嫌在臨檢登記表，不實記錄業者內部裝潢等陳設，讓業者躲過被強制拆除或行政罰鍰。

周姓副所長從警近30年，同事得知他遭檢廉搜索及約談，感到驚訝。除了周男等3名涉案官警，另有4名官警及5名業者，昨同步被以證人身分傳喚至廉政署偵訊。

據了解，本案尚未查獲3名官警涉收賄或接受不正利益等情事，才以違反貪污治罪條例之圖利罪、偽造文書等罪發動傳喚；檢方訊後若發現涉及收賄包庇，將改以最重可處無期徒刑的違背職務受賄罪方向偵辦。

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