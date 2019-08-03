《雲林》2期稻插秧期 大埤2萬多片秧苗被「下藥」

2019-08-03

〔記者黃淑莉／雲林報導〕正值二期稻作插秧期，雲林縣大埤鄉一處秧苗場傳遭人惡意噴灑除草劑，二萬多片秧苗枯死，還有已插秧的稻田秧苗整片枯死，業者初估計損失近百萬元。

遭噴灑除草劑的秧苗場位在大埤鄉吉田村，陳姓業者表示，插秧期正常場內工人忙著出貨，秧苗供不應求，這幾天因場內秧苗遭噴灑除草劑，出貨量大幅縮水。

上月連3天 秧苗場遭偷灑除草劑

陳姓業者指出，先前發現秧苗出現枯黃，本以為是自己管理有問題，沒想到後續接到許多農民反映，插秧後田間的秧苗枯死，他覺得奇怪，到田間巡視，發現秧苗田裡有腳印，且覆蓋的網子上有黏稠液體，調閱監視器才發現疑似遭人噴灑除草劑。

業者調閱監視器發現，嫌犯上月廿三日至廿七日五天來噴灑三次，第一次廿三日、第二次廿五日、第三次廿七日，都是利用半夜，更可惡是廿六日已向警方報案，警察也找涉嫌人詢問，廿七日晚上竟然又來犯案，且擔心被監視器拍到，車子故意停在很遠的地方。

陳姓業者說，第一、二次監視器有拍到一部汽車停在秧苗田旁，有個人背農藥桶下車噴灑，車子樣式及嫌犯體型與先前因蓋鐵皮倉庫有糾紛的業者很像，全案已交由警方偵辦。

陳姓業者無奈表示，秧苗場從爺爺開始經營至今好幾十年，小時候就在秧苗場幫忙，這幾天接到老客戶反映田間秧苗枯死，想到家人數十年建立的信譽就這樣毀了，很難過。

損失近百萬元 已報警傳喚涉嫌人

斗南警分局指出，接獲陳姓業者報案，調閱監視器及業者提供的資料，通知涉嫌人到案說明，但對方不願配合，現已寄傳喚通知書要求涉嫌人到案。

有農民說，插秧都有長期配合業者，秧苗場也都是固定，這家沒辦法出貨，就要找人調貨，二期作收成後不種裡作，慢幾天插秧不影響，要種裡作，沒立即調到秧苗就會影響種植時間，但不管怎樣都不應該損壞農作物。

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