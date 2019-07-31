夾不到⋯讓女童鑽機台偷娃娃 婦接應

2019-07-31

不顧女童危險 做壞榜樣

〔記者佟振國／南投報導〕教壞囝仔大小！南投縣一名身材瘦小的女童鑽進夾娃娃機取物口，偷走兩隻合計價值500元的大娃娃。業者調閱監視器發現，一旁的大人竟開啟取物口板子，協助女童偷娃娃，也不顧鑽進去可能發生危險，認為大人做壞榜樣，實在要不得，業者雖不願追究，但竊盜屬公訴罪，警方將依法究辦。

竊盜屬公訴罪 警將究辦

娃娃機台業者阿文表示，前天接獲民眾告知，指28日凌晨3時許，疑是一對母女來夾娃娃，只見女子投錢夾了幾次沒成功，竟掀開機台取物口的板子，示意女童鑽進去。雖然取物口長、寬僅約40與30公分，上方另加釘1塊斜板，阻擋人員進入，但女童仗著身材瘦小，仍輕而易舉鑽進去，人站在機台內，先偷了1隻狗娃娃，出來後又進去拿走1隻娃娃，女子則在一旁接應取物，得手後雙雙離去。

阿文指出，原本不知道機台內物品遭竊，是有民眾看不下去告知，也提供女子所騎的機車車號，調閱監視器才發現離譜行徑；雖然2隻娃娃僅價值500元，他不願追究，但要特別提醒女童鑽進機台內可能會發生危險，一旁可能是母親的女子未加以制止、還從旁協助，更是最壞身教。

警方表示，竊盜是公訴罪，就算店家或台主不想追究，犯罪者仍會被法辦，若以不當方法強行侵入機台，以致機台損壞無法運作，也觸及毀損罪，業者可向對方求償維修費用。

利用兒童犯罪 最高可罰60萬

縣府社會及勞動處表示，該女子涉及「兒童及少年福利與權益保障法」第49條「對兒童及少年或利用兒童及少年犯罪或為不正當之行為」，可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，接受4小時以上、50小時以下的親職教育輔導。

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