捷運驚見露鳥狼 翻牆入侵女廁襲胸

2019-07-29

〔記者張文川／台北報導〕台北市男子陳亞倫在捷運台北車站女廁，赤裸下半身對印尼籍女看護莉莉（化名）環抱襲胸猥褻，犯案時還露出詭異微笑，嚇壞被害人；一、二審皆依強制猥褻罪判陳男1年半，莉莉另提民事求償35萬元，台北地院考量他只是鐵工，收入不高，日前判應賠5萬元。

判決指出，去年6月間白天，陳男發現莉莉進入捷運台北車站女廁，隨即尾隨並爬牆進入隔壁廁間，莉莉證稱她起身，還沒穿上褲子，隱約聽到左後方有呼吸聲，轉頭就看到陳男站在身後朝她淫笑，隨即對她摀嘴襲胸猥褻。

判刑1年半還判賠

幸好一名清潔婦進入打掃，聽見廁間傳來淒厲叫聲，趕緊按下警鈴，陳男聽到警鈴大作，又回隔壁廁間躲藏，保全與捷運警察陸續趕到，陳男無路可逃，才開門就逮。

陳男否認伸鹹豬手，辯說當天喝太多酒，在廁間裡嘔吐，不慎誤闖女廁，突然有人敲門，他一開門就莫名被警察上銬逮捕。但莉莉一口咬定「色狼就是他」，廁外監視器也錄到陳男先走出男廁，見莉莉走入女廁，駐足觀察10多秒後走入女廁；清潔婦也說沒聽到嘔吐聲，只聽見莉莉慘叫。

一、二審法官認定陳男犯行明確，判刑1年6月；莉莉訴請民事求償，原本求償50萬元，後來降至35萬元，陳男仍堅稱不是他幹的，北院法官認為刑事已調查清楚，認定他侵害莉莉的身體權，判賠5萬元。可上訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法