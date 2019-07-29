友人墜樓 3男「快閃」見死不救

2019-07-29

〔記者許國楨／台中報導〕超驚悚，朋友墜樓了竟不管他！20歲出頭的蘇姓男子，到台中市北屯區一棟住商大樓訪友，未料昨清晨7時，竟從22樓墜樓，蘇男碰撞公車亭彈落馬路，「碰」的一聲巨響嚇壞住戶，而蘇男的3名友人發現他墜樓，卻迅速落跑未報案，得知出人命，直到昨天中午才主動出面，僅稱陪他聊了幾句就回房睡覺，不知他為何墜樓。

據了解，死者家屬說，蘇男沒住在家裡，鮮少與家人互動，偶爾回家問他在做什麼，僅淡淡回說在做生意，也沒說是什麼生意，對他在外交往及生活情況並不了解。訪友為何變成墜樓，是意外或有隱情？警方將報請檢方相驗釐清。

昨清晨7點多，蘇男自台中市一棟住商大樓的22樓墜樓後，先碰撞到人行道上的公車亭，再彈落路邊的公車停靠區，當場頭部破裂，連身上的手錶及拖鞋都噴飛老遠，現場令人怵目驚心。

晨運住戶以為車禍

據一名住戶說，當時他準備外出晨運，還沒踏出大樓大門，就聽到「碰」的一聲巨響，走出大樓驚見一名男子倒臥血泊中，原以為是肇逃車禍案件，趕緊向保全人員反映。

消防局獲報派救護車趕往，發現男子已經無呼吸心跳，失去生命跡象，抬上救護車送醫，仍因傷重不治。

男子身上沒有證件，警方調閱監視器，並清查可能的墜樓樓層，初步查出男子姓蘇，他於清晨前往該大樓22樓訪友。

蘇男友人住處，包括承租人及另2名同住男子共3人，不合常理的是，3人卻在死者墜樓後迅速離開住處，不知去向，也未報案，隨後發現出人命事態嚴重，才主動到派出所說明。

3男說因害怕才離開

他們表示，蘇男有時會住在該處，但大部分時間並未同住，昨凌晨死者突然上門，說最近心情很低落，想要找人聊天。

當時大家睡意甚濃，陪他聊了幾句後，就各自回房睡覺，清晨發現客廳沒人，以為蘇男已經離開，看到陽台的門開著，才發現蘇男墜樓，3人因害怕才先離開。

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