單親媽勒死平腦症幼女 大女兒也被勒 求救活命

2019-07-28

〔記者張軒哲、蔡淑媛、許國楨／台中報導〕台中傳出人倫悲劇，單親媽媽涉勒殺2個女兒，造成1死2傷！43歲林姓單親媽媽疑讓13歲與11歲女兒服下安眠藥，再自行服用，林女的周姓前夫接到大女兒求救電話趕赴現場，發覺3人脖子皆有勒痕，小女兒已氣絕，林女與長女送醫後無礙。全案不排除林女服藥後先勒殺次女，接著對長女動手時因自己也藥效發作，難再施力，長女幸運存活，確實原因待查。

照護外傭 大前天剛離職

從事美甲業的林女，與丈夫離異後，獨力養育2名女兒，長女就讀國中，次女因平腦症需長期照護，領有重大傷病卡，原本負責照護的外傭大前天剛離職。周男昨下午報案稱，接獲大女兒電話時，女兒聲音細微、氣若游絲，驚覺出事；他表示，前妻一直飽受情緒方面困擾。

警、消人員到場，發現母女3人躺在同一房間，次女身亡，林婦及長女嗜睡，全身無力癱軟，脖子上有勒痕，眼睛與臉龐均充血。醫師表示，母親和長女送醫後，生命徵象穩定。

社工詢問送安養 母：自己照顧

台中市家防中心主任侯淑茹表示，社工之前曾經進行家訪，林女提及外傭將在7月底返國，社工詢問是否需要將其次女暫時送安養機構，林女表示自己會照顧，也有經驗，因此社工協助申請身障資源，包括身心障礙居家服務，到家幫忙洗澡餵食等，外傭25日離開後，原擬相關服務同時啟動。

社工原訂25日再訪，林女表示29至30日要工作，央請8月1日再來，沒想到發生憾事。

侯淑茹表示，待林女與長女出院，會評估林女身心狀況，另若無適合親屬協助照顧長女，將安排安置。

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