通報10天沒下文 婦遭蜂狂螫亡

2019-07-26

蜂築巢高壓電桿 婦拔菜被螫20包

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭八十七歲婦人李游菊九日到自家附近菜園拔菜，慘遭一旁高壓電桿上築巢的黑腹虎頭蜂襲擊，被螫了二十多個包送醫，當天下午不治；家屬昨天痛批，宜縣府農業處在事發前十天就接到請求摘蜂巢的報案，卻遲未處理，直到出了人命，九日當晚馬上摘除，家屬及陪同的民代怒稱根本是「行政怠惰、官僚殺人」！

出事當晚馬上來摘除 家屬悲憤

蜂巢築在宜蘭市慈航路一座約十公尺的高壓電桿上，之前就有兩名民眾遭螫傷，六月廿九日有人打電話通報，縣府當天派委外廠商到場，見蜂巢位於電桿上無法立即摘除，為免觸電，通報台電斷電。

到了九日上午，蜂巢仍未摘除，沒想到李游菊拔菜時，遭電桿上一群虎頭蜂攻擊，送醫後當天下午不治。李婦兒子李信毅及媳婦林宿霞，昨在縣議員林麗陪同下召開記者會，李信毅痛批，早就有人通報出現這個蜂巢，以及有民眾被攻擊，縣府遲未處理，行政效率真的太差，他母親被叮死後，當晚馬上就有人來摘除蜂巢。

農業處、台電皆稱沒有拖延

林宿霞說，縣府遇到問題應馬上處理，不該一拖再拖，否則也要在現場立警告標語，婆婆真的是枉死，不排除提出國賠。林麗抨擊此事是行政怠惰、官僚殺人，縣府農業處應檢討。

農業處表示，蜂巢位於高壓電桿，需經過斷電程序，一切處理流程都符合規定，沒有拖延；但台電斷電程序繁瑣，台電七月一日現勘，還要公告停電，二日回覆縣府將於九日晚間八點至九點斷電。

農業處表示，未來會和台電研商，遇類似事件如何縮短行政程序，若無法立即摘除，會在現場設置警告標語、拉起警戒線。斷電須審查公告，逐戶張貼停電通知，因較為耗時，才會拖延摘除時間。

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