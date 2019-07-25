獄政行賄案／「遭抄家式查辦」王令麟嘆 如入絞肉機般煎熬

2019-07-25

〔記者張文川／台北報導〕2014年11月台北監獄傳出貪瀆疑案，台北地檢署調查後起訴時任北監副典獄長蘇清俊、東森集團總裁暨執行策略長王令麟等23人，台北地院昨開庭辯論，王令麟答辯時指陳檢察官草率起訴，使法官耗費更多時間查證，20年來起訴過他的檢察官都官運亨通，「只因為我叫王令麟」，結果大多數都無罪定讞。本案訂10月9日宣判。

檢察官︰依法起訴

對於王令麟的批評，蒞庭檢察官未當庭回應反擊，僅稱犯罪事實與證據均如起訴書所載。庭後台北地檢署表示，檢察官均依法起訴。

北檢起訴指出，王令麟涉利用旗下協會在北監開辦多媒體創作班，協拍矯正微電影，再透過秘書胡曉菁以干貝、茶葉、SKII禮盒、牛排、溫泉酒店住宿券等行賄蘇清俊與主管、管理員，讓他享受特權禮遇，包括批公司公文、訂6份報、特見次數多、有專屬剃頭刀、管理員代送公司文件等。

王令麟昨指檢方指控皆非事實，18名到庭證人都說他沒特權，訂報是依規定申請，電動剃頭刀是他頭皮長癬，考量衛生才依規定申請，調動教區是獄方要借重他協拍微電影，批公文是利用休息時間，特見是被動會見，以及他被動接收管理員拿給他的公司文件等。

對於行賄對價包括5片牛肉片、一組SKII，王令麟說「這是史上最好笑的行賄案」，獄中兄弟收到的菜或牛肉是分享食用，辦公桌非他獨占；SKII是因缺貨，管理員妻收不到，他只幫忙聯絡催貨。

王令麟說，檢方敲鑼打鼓、抄家式地辦他，但法院審理後都證明，事實與檢方指控有極大落差，他如同被放入「絞肉機」般煎熬；獄政案審4年，歷5位審判長、3位受命法官、5位公訴檢察官，全因輕率起訴、資料不全，造成法官花費長時間查證。

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