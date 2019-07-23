和女友吵架 持空氣槍亂射 2人1車中彈 男險瞎

2019-07-23

男騎士顴骨中彈 女路人手受傷

〔記者張議晨／宜蘭報導〕27歲簡姓男子疑與女友吵架心情不好，竟持空氣槍坐在車內，裝上鋼珠，在宜蘭市與礁溪沿街掃射，短短10分鐘造成兩名無辜民眾中彈，其中劉姓男騎士顴骨中彈，離眼睛不到2公分差點失明，劉男事後直說「真的是太可怕了！」絕對告到底，另名女傷者左手虎口受傷，血流如注，警方逮捕涉案的簡男，訊後依傷害等罪嫌移送法辦。

停路邊轎車 車窗遭擊破

據了解，簡男21日與友人在宜蘭市聚餐，晚餐後疑與吳姓女友吵架，心情不好；眾人解散後，吳女開車載他從宜蘭市往礁溪龍潭方向行駛，短短10分鐘車程，簡持空氣槍沿街掃射，一輛停路邊的轎車駕駛座車窗中彈。

接著1名走在宜蘭市文昌路的女子，也遭流彈打中，左手虎口中彈。住礁溪的23歲劉男，當晚9時40分騎機車行經礁溪龍潭路，也無辜遭波及，鋼珠打到臉部顴骨，離左眼不到2公分。

劉男心有餘悸說，被擊中時，還以為是昆蟲或小鳥，用手一摸發現流血，且有異物卡在臉頰，趕緊跑回家向家人求救。

劉男在家人陪同下，到醫院急救，經1個多小時手術，在臉部開兩洞才取出鋼珠。劉男說，龍潭路是回家必經之路，沒想到途中卻碰到這種事，還害他差點失明，絕對要告到底。

而左手虎口中彈的女子與劉男在醫院相遇，經描述過程，才驚覺是被同一人所傷。

劉昨凌晨1時報案，警方鎖定犯案的轎車。2時許，涉案的吳姓女車主自行到案，稱犯嫌是她的簡姓男友，並交付犯案空氣槍1把、鋼珠260顆。

吳女稱，當晚她駕車載男友從宜蘭要回到礁溪住處，途中簡拿空氣槍朝窗外射擊。警方昨下午逮捕簡男，簡供稱，因與女友吵架，心情不好才開槍發洩情緒；全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、毀損等罪移送法辦，簡所持的空氣槍，則交由刑事局鑑定殺傷力。

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