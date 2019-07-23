台中》遭保母施虐女童 水腦無意識需開刀

2019-07-23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為彙整社會善心資源有效運用，台中市社會局廿二日成立「公私協力、齊做公益」公益慈善平台，盼藉由單一聯繫窗口，串聯政府與民間的善心資源；另為協助上月太平區遭保母施虐重傷的一歲女童後續照顧，社會局已為女童成立「救助金指定捐款專戶」。

社會局設專戶 盼外界金援

社會局指出，太平區疑受虐女童腦部嚴重受損，雖已能自主呼吸及有部分反射動作，轉往普通病房，但因仍無意識反應且水腦狀況需持續開刀，現由媽媽自費聘請廿四小時看護照顧，照顧費用沉重；社會局已為女童成立「救助金指定捐款專戶」，台中市長盧秀燕與社會局長李允傑各捐五千元拋磚引玉；專戶有台銀與郵局帳戶接受愛心捐款，請在備註欄註明「指定捐款給太平區陳姓小妹妹」專款專用。

李允傑說，台中市自八年前縣市合併後，台中市社會救助金專戶收到累計約四．三億元捐款，協助近四十個社會福利方案或補助，愛心食物銀行也接受捐贈約一億元等值的食品等民生物資，每個月協助約二千三百戶弱勢家庭；另有來自企業團體、善心人士捐贈復康巴士、街友服務車等數百輛交通工具等。

李允傑說，不少民眾常反映希望能替台中市公益盡心力，但往往不知要做什麼，有時看到有急難貧困者可能需要捐款協助，又擔心大家一窩蜂、資源過於集中，或是產生排擠效應，讓愛心未能完全發揮；社會局著手規劃設計線上捐款資訊系統，希望集合並善用民眾愛心。

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