大法庭上路 魏應充混油案搶頭香

2019-07-19

〔記者張文川／台北報導〕最高法院「大法庭」新制本月四日上路，半個月來已有九件聲請案，頂新公司與魏應充搶得頭香，上路首日就遞狀向承審合議庭聲請提案，對外國函文的證據能力、檢方起訴後未經法官同意赴境外取證的證據能力，交由大法庭統一法律見解。

頂新魏應充的辯護律師團是在本月四日率先遞狀，認為越南油品刑事案件中，一、二審對於相關證據的證據能力，採取不同的法律意見，一審判無罪，二審改判有罪，現由最高法院審理中；律師團認為二審對於採用證據能力的標準，在最高法院先前判決中已存在歧異，不同見解對判決結果有重大影響，依此認為有必要透過大法庭制度釐清法律歧異。

外國函文、檢方境外取證 交由大法庭統一見解

律師團聲請的爭點有二：一是外國政府出具的函文，於何種要件下，能與我國公文書一般，適用傳聞法則的例外，而可以當作認定被告犯罪的證據；二是檢察官起訴後，未經法院同意的境外取證，其所得資料能否依我國刑事訴訟法關於「傳聞之例外」而取得證據能力。

律師團指出，這兩項爭議是長久存在於刑事審判的癥結問題，不只出現在頂新油品案，許多刑案也面對法院見解不一致的窘況，以致出現不同的判決結果，有必要請大法庭釐清見解。據了解，當初二審採用檢方取得來自越南工商部函覆的公文，成為判決魏應充有罪的關鍵證據之一。

除頂新混油案頗受矚目，另有兩件是最高檢察署在新制施行前已預告要聲請的案件，隨後於本月八日、十七日遞狀，分別是詐騙集團是否一律依組織犯罪條例的規定，判有罪被告強制工作？以及前台北市議員謝明達被控貪污案經三審改判無罪，最高法院可否不經辯論就自為改判？請求大法庭統一見解。

此外，高雄君鴻酒店的不動產被檢方禁止處分，是否可中斷法拍程序？也於本月十七日遞狀聲請。最高法院已完成九件收案，將由各承審合議庭評議是否符合確有影響裁判結果等要件，裁定是否進入提案程序。

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