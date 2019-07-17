四度酒駕還撞死人 法官裁定交保 就是不押

2019-07-17

張姓司機再酒駕 距上次不到四個月

〔記者張瑞楨、楊政郡／台中報導〕台中欣欣環保工程公司垃圾車司機張茗貴，十四日撞死晨運的八十歲賴劉阿嬤，事發後在路邊下跪，沒想到家屬發覺他竟是「酒駕慣犯」。台中地檢署承辦檢察官林俊杰查出張男四度酒駕，這次酒後撞死人距上次酒駕不到四個月，且所犯為最輕本刑五年以上重罪，依此聲請羈押；不過台中地院法官吳幸芬認為，張男承認犯案，無串證滅證之虞，犯後主動報警留在現場配合調查，昨裁定十萬元交保。

法官稱張男主動報警 無串滅證之虞

死者家屬得知張男竟獲交保，怒批：「交保是對酒駕零容忍的諷刺！」家人查看錄影畫面後表示，媽媽是在綠燈走斑馬線過馬路，張男左轉撞死母親，卻說媽媽在他的「駕駛視線死角」才肇事，其實其酒測值○．三七毫克，分明是酒駕殺人，且之前已三次酒駕。

家屬也質疑欣欣環保公司「到底有無約束司機？」「有預防酒駕的機制嗎？」「我們的媽媽死得好冤、死不瞑目！」

判決紀錄顯示，張男首次酒後騎機車自摔，遭判拘役五十九日；第二次被警方攔查，判刑二月；第三次酒駕是在今年三月底，判刑四月，均可易科罰金。

張男供稱，他是在十三日晚間睡前喝藥酒，清晨體內酒精尚未完全代謝。張昨在妻子陪同下到死者靈前下跪上香，家屬質疑他因酒駕被吊照，張表示是機車駕照被吊銷，貨車駕照未吊銷。

本案適用新修正的酒駕相關規定，被告觸犯刑法第一八五之三條規定，五年內再犯並致人於死，可處五年以上有期徒刑至無期徒刑。

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