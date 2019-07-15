韓粉霸凌 高中正妹告12人

2019-07-15

〔記者許國楨、張瑞楨／台中報導〕台中蔡姓女高中生被韓粉網路霸凌，原不想計較的她除向台中警方提出告訴，昨晚也在臉書PO出報案三聯單，表示不再姑息養奸提告12個人，並已蒐證上百人的辱罵恐嚇言詞，可能會進一步提告，網友紛留言「妹妹加油，妳沒錯，我們挺你」等表達支持。

高雄市政府舉辦「高雄觀光日」，知名香蕉煎餅店廣德家發起抵制，民眾只要填寫罷免韓國瑜的連署書就可免費享用煎餅，引來楊姓女韓粉辱罵咆哮嗆聲「去死」，當時在場遭莫名痛罵的蔡姓女學生，事後臉書、IG也被韓粉辱罵灌爆。

女高中生最近幾天接連在臉書發文，她說，本來想說不要跟那些不理智的人計較，但看到一則高雄網友鼓勵的訊息「請妳一定要提告，這些不麻煩，因為妳越覺得不要跟他們計較，壞人就越猖狂，以後會有更多人在網路上被言語霸凌…」之後確定要提告，本來可以告的可能有上百則，很多都刪掉了，速度真快！「我決定要捍衛自己的正義，也讓那些人知道要為自己的言行負責，如果有截圖到一些可以告的也希望大家可以傳給我。」

而蔡女也在名嘴王瑞德協助下，於12日向警方完成報案並製作筆錄，提告12個人、已蒐證上百人，將陸續完成報案，分別提出刑事妨害名譽、恐嚇罪，和民事侵權損害賠償訴訟。她強調，整個提告過程會很辛苦， 時間很冗長 ，「但我一定追究到底不再姑息養奸…，感謝每一個支持給我加油的人，請原諒我無法一一回覆留言，真心感恩。」

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