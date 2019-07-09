曳引車停車道睡大覺 天未亮⋯害騎士撞死

2019-07-09

〔記者張瑞楨／台中報導〕亂停車害命！高雄市黃姓男子開曳引車到台中市大安區送貨，天未亮就提早抵達，於是把車停在南安路車道上睡覺，因車身未緊鄰路旁，而南安路是雙向2車道的鄉間道路，黃男的大車有70公分跨越至內側車道，等於占據了整個車道，且沒顯示停車燈，導致騎機車的張男從後方撞上慘死，台中地院依業務過失致死罪判刑8月。

駕駛依業務過失致死判8月

判決書指出，34歲黃男今年1月16日凌晨0時許，駕駛曳引車從高雄市岡山區出發，約3個小時抵達台中市大安區。由於卸貨的公司尚未開門，黃男遂把曳引車停在南安路88號附近，不過曳引車並沒有緊靠路邊停放，約70公分的車身寬度跨越到內側車道，黃男停妥後在車上補眠，清晨5時30分，張男騎機車撞上曳引車後方，造成頸部皮下氣腫併下顎骨折、呼吸衰竭等傷害死亡。

南安路是雙向2車道的鄉間道路，單向僅有汽車道（內側車道）與機車道，依道路交通安全規則，此路段顯有妨礙其他人、車通行處所，不得停車，且黃男停車時，未把曳引車緊靠道路右側邊緣，也違反道路交通安全規則。

且依氣象局日出日沒時刻表，當天日出時間為清晨6時43分，案發時尚未天亮，黃男卻沒有顯示停車燈光或反光標識。

台中地院認為，黃男雖與死者家人商談和解，金額卻未達共識，黃男向法官表示，他無法負擔對方提出的和解金額；另外，黃男的貨運公司雇主與曳引車保險公司也說「交由法院判決」，尚未理賠死者家人，法院認為黃男停車違反上述規定，導致張男死亡，且並未賠償以表歉意，依業務過失致死罪判刑8月，可上訴。

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