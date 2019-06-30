２度摸女大腿還揮拳 客運狼睡眠障礙無罪

2019-06-30

換位子坐到美眉邊 作勢毆打後即入睡

〔記者吳政峰／台北報導〕女子小婕（化名）搭客運，遭坐隔壁的何男摸腿，小婕反抗後，何抓起她的手作勢毆打，接著雙方互看2秒，何男突停止動作轉頭睡覺，小婕氣得請司機直接將車開到警所「逮狼」。法官審理認為，何男有睡眠障礙就醫紀錄，親友證稱他睡覺時不時出現類似攻擊行為，難以證明他當時是「有意識的對她做這些事」，判決無罪確定。

小婕2016年間從嘉義搭車到台北，車行途中何男換位坐到小婕旁闔眼休息，過沒多久，何的左手伸過兩人間的扶手碰觸小婕大腿，小婕以為何男睡覺誤觸，把對方的手推回去，但盯著他看。

數分鐘後何又要碰腿，小婕再次阻擋，未料何抓住她的手，握拳作勢毆打，還差點碰到胸部，小婕不敢動作，與何對峙2秒後何鬆手，轉頭繼續睡覺。小婕立刻換座位，請司機下高速公路開到最近的派出所報案，提出性騷擾及恐嚇告訴。

有睡眠障礙就醫紀錄 法官認為難證明有意識

何男出庭稱，沒伸手摸小婕大腿，握拳恐嚇則是「睡眠狀態的無意識行為」，無恐嚇意圖。

由高等法院法官陳筱珮（審判長）、邱滋杉（陪席）、黃雅君（受命）組成的合議庭認為，小婕控何男企圖襲胸，檢察官起訴時改為摸腿，應以小婕說詞為主，而其胸部未遭何男侵犯，監視畫面又未拍到摸腿，性騷擾不成立。

握拳恐嚇部分，何男到台北醫學大學附設醫院睡眠中心檢查，診斷認為他有疑似快速動眼期睡眠行為障礙症，加上親友作證他睡覺時有攻擊動作，甚至會搥牆壁；何男稱，他這樣的睡眠現象已4、5年，為此就醫多次。

合議庭認為，何男作勢毆打後即入睡，與一般性騷擾或恐嚇者的反應不同，無法排除其行為時處於睡眠狀態，為無意識行為，依此判無罪。

示意圖

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