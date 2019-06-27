離譜遊客 3車堵澎湖復康巴士猛砸

2019-06-27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕20多名到澎湖旅遊的年輕人，僅為了一起小小行車糾紛，竟上演3輛廂型車狠追復康巴士，還包圍砸車的古惑仔暴力情節；原本囂張的氣焰，等到警方出面後，動手的8人拿出3萬8000元和解，狼狽趕搭飛機返台。

敲破玻璃 動手8人拿錢和解

據了解，20多名由嘉義飛來離島的年輕遊客，昨天是最後一天澎湖旅遊行程，選擇租車遊澎湖本島北環線，分租3輛9人座廂型車出發，下午1點多在縣道203號線白沙講美派出所前，因切車險些與復康巴士擦撞，巴士司機語出抱怨，引發這群年輕人不滿，3輛車竟一路緊追復康巴士。

復康巴士行駛至港子村岔路口，被3輛車包圍堵住去路，連對向車道也被其中一輛廂型車堵住，防止復康巴士掉頭逃走，隨後3車下來8名年輕人，不僅拿磚頭砸壞玻璃、還踢出無影腳踹門，導致復康巴士前窗玻璃破損，年輕人發洩後才揚長而去。

所幸當時復康巴士是前往白沙載運客人，還沒載到客人就發生行車糾紛。

白沙警方獲報，將8人查緝到案帶回警分局偵訊，原本氣焰高張的8人，得知警方要先以違反社維法將他們函送法辦，加上破壞復康巴士要拿錢賠償，眾人頓時氣軟，狼狽不堪。最後他們湊出3萬8000元和解，才於昨下午4時搭機離澎。

因復康巴士是來自民間捐贈或社會處自行購買再委外經營，故本案有無構成毀損公物，以及車輛擋道的法律刑責問題，警方表示將研究處理。澎湖現有19輛復康巴士，調度上尚無問題。

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