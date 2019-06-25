司法話題》辱警咬警都沒事 打擊士氣警心寒

2019-06-25

罵警「穿制服的流氓」 不起訴

〔記者黃捷／台北報導〕警察站在第一線偵查、防制犯罪，是司法體系中與民眾接觸最頻繁的角色，也因此，有更多機會遇到難搞、不理性的人，曾有人罵警察「穿制服的流氓」、「奴才」，甚至出口狠咬，最後卻不起訴或獲判無罪，不只打擊警察士氣，甚至連一般民眾都看不下去。

新北市前議員李婉鈺前年十一月二十八日深夜酒醉，到前立委張碩文家門外吵鬧，鄰居不堪其擾報警，李卻對前來處理的警察呼巴掌、搶密錄器，還嗆警「穿制服的流氓」，遭依妨害公務送辦，員警事後也控告李涉妨害名譽罪。

員警怒斥 能罵檢察官流氓嗎？

台北地檢署偵查後起訴妨害公務部分，罵「流氓」涉妨害名譽部分卻不起訴，提告員警聲請再議，仍遭高檢署駁回，讓許多基層員警不禁氣罵：「難道民眾也能罵檢察官流氓？」

另一起罵警事件發生在去年十一月二十七日傍晚，北投分局光明派出所接獲勞資糾紛案件，兩名員警立即趕往現場處理，當事人之一郭岱庭因情緒激動，竟對員警吼罵：「你什麼態度，你一個奴才跟主子這樣說話！」員警要他出示證件，郭更回嘴：「我要拿出來了，你給我安靜！你不要在那邊靠夭！」

員警認為郭涉犯侮辱公務員，將他移送法辦，但檢察官認為，郭最初有先強調自己是「公民」、員警是「公僕」，因此「奴才」應是針對員警的「公僕」身分評論，即便尖酸刻薄、引人不快，仍未構成侮辱公務員犯意，另「靠夭」一詞則是不耐他人反覆同一詞語的意思，也未達貶損人格的程度，最後處分不起訴。

另外，楊姓男子去年七月三十一日凌晨騎機車未戴安全帽，遭巡邏員警盤查，他因拒絕提供身分證字號，被員警要求至派出所查明身分，他不從，見員警把手搭在他肩上，不僅奮力掙扎，竟還狠咬員警一口，遭依妨害公務送辦。

檢察官雖起訴楊男，但新北地院審理時，法官卻認為員警攔查是為了調查通緝犯或酒駕，但楊男當時沒酒氣，無任何犯罪嫌疑，與「警察職權行使法」中的查證要件不符，員警並不能以強制力把楊男帶回派出所，而人民有拒絕公權力非法或逾權行使，遂判楊男無罪。

司法不相挺 執法公權力受挑戰

對於這些不利警察執法的司法處分、判決，有基層員警感嘆，檢察官、法官經常需要警察在第一線協助辦案及蒐證，但在警察尊嚴及公權力受到挑戰時，卻又不願相挺，著實讓人心寒，而查緝犯罪是警察天職，但司法一再打擊警界士氣，若警察因此抱持「多一事不如少一事」的心態，相信不是社會各界所樂見。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法