1家6口擠髒亂屋想休妻 法官︰夫也該打掃

2019-06-21

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆一名人夫以妻子不打掃家裡，舊衣也不整理，住處凌亂不堪等事由訴請離婚，妻子反以一家6口擠在22坪小房子，難免會堆積東西，且小孩並未因此生病駁斥。基隆地院認為，居家整潔不應只是妻子的責任，人夫也該打掃，以未達難以維持婚姻重大事由，判不准離婚。

人夫主張，16年前與妻子結縭，育有4名子女，妻子會賭博，還曾借朋友10萬簽六合彩。人夫指出，他賺錢養家，入不敷出，妻子近年才外出工作，但薪資均自用，不願負擔家計，連原本約定好由妻子負擔的幼兒園月費，也是他付。

人夫還說，妻子不願打掃住家，子女的舊衣都不整理，家中凌亂。妻子常無故吵鬧，影響他的睡眠，因此常睡在母親家或車上，去年10月不得已在外租屋，長期承受經濟及精神壓力，已無法繼續這段婚姻。

妻子反駁指出，婚後丈夫和婆婆都說照顧小孩為重，她才在家照料4名子女，未外出工作，先生指控她賭博是陳年往事，她是被友人慫恿小額投資虧損。

妻子說，她等最小的孩子上幼兒園，有去外面工作，收入有支付子女教養費用，先生去年10月起藉故外出不歸，未如常支付家庭開銷，她把賺的錢拿來支付子女開銷仍不夠，才會開口向丈夫要錢。

至於家中凌亂一事，妻子指出，是因一家6口擠在22坪房子，空間不大且因小孩眾多、收納空間不足，難免會堆積東西，但小孩並未因居住環境不良而生病。

家務管理非易事 妻也工作

法官認為，人夫提出6張家中照片證明被告不打掃，住家凌亂，但審酌22坪房屋住6人，家務管理本非易事，且妻子近年也工作，打掃不應全由妻子承擔，人夫也該分擔，人夫其餘指控並未拿出證據，很難認定已達無法維持婚姻程度，駁回人夫告訴。

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