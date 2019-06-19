男大生遭撞智商剩62 毀掉人生判賠1518萬

2019-06-19

〔記者陳冠備／彰化報導〕即將大學畢業的鄭姓男子，搭乘張姓友人的機車，張男突然逆向穿越路口，被開車的邱男超速撞上，鄭男被撞飛造成頭部重創，復元後智力只剩62。鄭男父母認為兒子就要畢業，卻為此失去未來的人生，向張、邱2人求償1888萬多元，彰化地院認為兩人都有肇事責任，判2人應連帶賠償1518萬多元。

判決書指出，2015年5月間，邱男開車北上行經彰化縣溪州鄉中山路一帶，在閃黃燈路口未減速且超速行駛，撞上張姓騎士的機車，機車上被載的鄭男摔倒在地，造成頭部重創併發硬腦膜外出血等症狀，治療後不但有情緒失控等障礙，其智力也只剩62。

鄭男雙親主張，其子剩1個月就完成大學學業，出事後終身日常生活不能自理，需長期負擔照顧責任，且心智測驗有惡化傾向，對未來復元不敢抱持希望，除請求醫藥費、特別看護費、一般照顧費、喪失勞動能力費及精神撫慰金共1888萬多元。

法官審理時，邱男指稱張男無預警自中央分隔島缺口竄出，再高速切入內車道，根本無可閃避，且原告要求喪失勞動能力費與精神撫慰金過高，懇請酌減。張男也主張，鄭男並非喪失全部勞動能力，惟經濟不佳，原告求償過高。

法官認為張男逆向行駛穿越道路為肇事主因，邱男行經閃黃燈路口未減速，是肇事次因。而鄭男已為成年人，衡量其雙親及鄭男所要求的撫慰金過高，應予以酌減，最後判處2人應連帶給付1518萬多元，而其中張男應負擔65％，邱男要負擔35％。

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