11歲妹淪兄性奴 3年性侵203次

2019-06-19

直到妹初經來才罷手

〔記者楊政郡／台中報導〕台中驚傳年幼妹妹竟淪為胞兄的性奴！15歲哥哥趁父母不在家，要脅要拿走抽屜的錢及心愛玩偶泰迪熊，竟對11歲妹妹洩慾，每週性侵1至2次，3年多來總計203次，直到發現妹妹有月經，擔心懷孕才罷手。哥哥成年前性侵妹妹202次部分，台中高分院少年法庭以妨害性自主判4年半確定；而成年後又性侵1次，台中地院昨再判刑3年半。

本案2015年11月才曝光，判決書指出，是因母親「碰過」哥哥的身體又來摸妹妹，讓妹妹情緒完全失控、當場驚聲尖叫，當天與家人發生劇烈爭吵；此事被父親得知後報案，妹妹才吐露遭哥哥性侵，法官也說，少女長期在家被當性奴，家長卻沒處理。

台中高分院判決書指出，2010年7月，當時15歲的哥哥，因愛看網路色情片致情慾高漲，利用與11歲妹妹單獨在家的機會，把她叫進父親房內，想和妹妹發生關係，妹妹不從，哥哥威脅要把她抽屜的錢拿走，妹妹屈服、第1次被性侵。

至妹妹滿14歲前，總計遭哥哥性侵184次，滿14歲後又遭性侵18次。哥哥滿18歲前共性侵妹妹202次，台中高分院審理發現，被告滿18歲後又性侵妹妹1次，此部分因屬成年犯行，另追究刑責，因此發回中檢重新起訴，台中地院另行審理。

台中地院判決指出，2013年9月，已成年的哥哥又趁父母外出，對妹妹說，因擔心月經來臨，日後再有性交行為恐會懷孕，表明「這是最後一次」等語，欲與妹妹性交；妹妹拒絕，哥哥威脅要拿走她抽屜的泰迪熊玩偶，再次對妹妹性侵。

兄出庭道歉 妹拒接受

法官指出，被害人長期在家裡被哥哥性侵，家長卻未處理且任由持續發生，女孩身心受到極大傷害。審理期間，哥哥雖當庭道歉多次，妹妹堅持不和解，希望哥哥至少被關2、3年，至今妹妹都不願回家，家已成為她惡夢的開端，台中地院依妨害性自主再判被告3年6月。

小哥哥已成年 判刑

被告之前被判4年6月定讞，成年後又被判3年6月，日後兩案均定讞後將合併執行。

示意圖

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