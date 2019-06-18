泊車組長熱心攙扶 醉客拔槍轟眉心奪命

2019-06-18

〔記者王冠仁／台北報導〕51歲男子黃坤仁前天深夜搭計程車到台北市重慶北路的天龍三溫暖放鬆，他下車時步履蹣跚，門口泊車的61歲黃姓員工好心欲攙扶，黃嫌疑喝醉神智不清，誤認為黃男想攻擊他，破口大罵還推人，兩人在店門口爭執，竟趁黃男打電話找同事幫忙之際，持槍朝黃男眉心開1槍斃命；黃嫌逃跑時囂張在車陣開槍要嚇阻天龍員工追他，所幸最後卡彈被逮，警方將黃嫌依殺人罪嫌送辦，士林檢方向法院聲押獲准。

檢警指出，黃嫌並非幫派份子，但有槍砲、竊盜、強盜等前科，他平時常與朋友喝酒，喝酒後就習慣來天龍洗澡放鬆，平常1個月至少來1至2次，與死者沒過節。

消防局前天深夜10點45分獲報，救護人員趕到現場，發現黃男眉心處中槍、血流如注，頭部受創嚴重；黃男到院前失去呼吸心跳，急救1個多小時仍傷重不治。

開槍的黃嫌犯案後一度胡亂對空開槍但卡彈，他退彈後跑到載他的計程車旁，當時司機不在座位上，黃嫌想開車門未果，發現天龍三溫暖的員工追上，又開1槍嚇阻。天龍員工因槍聲停頓，黃嫌這時在車流中舉槍，疑想攔車並再開1槍但又卡彈，眾人趁機追上將他壓制，警方到場後查扣手槍1把與子彈12顆、彈殼2顆。

據了解，黃嫌被逮時酒測值達1.1毫克，語無倫次無法交談；他昨酒醒後發現殺人闖禍十分後悔，但他推說當時喝醉，只記得搭計程車想去三溫暖洗澡，對細節推說喝醉沒印象，更不記得自己開槍殺人。

死者同事說，黃男是泊車組長，在天龍工作近20年，他待人和善、工作認真，過去曾遇過不少酒客，但都能圓滿化解，未料此次遭逢死劫。

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