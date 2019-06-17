警專男洗澡以「鳥」會友 女隔浴簾 透可見「光」

2019-06-17

挨批沒身體自主權

〔記者王冠仁、姚岳宏／台北報導〕警察專科學校上週畢業典禮，有2000多名學員成為準警察，然而外界鮮少知道，這些學員也順勢結束長達2年的「洗澡噩夢」。因為時至今日，極大多數警專男生宿舍浴室都沒隔間，學員洗澡要「袒裎相見」；不少家長批評，校方忽視學員的「身體自主權」，質疑大多數軍營都已脫離「大澡堂時代」，難道警專比軍隊還不如？

警專學員宿舍中，包括三民樓、莊敬樓、中正堂、樂育樓與至善樓，男學員的浴室都沒隔間，另外親民樓較新，部分男學員浴室有少數隔間，樂育樓部分樓層是女學員宿舍，浴室有以浴簾當隔間。

依警專作息，下午6時學員下課用晚餐，6時30分到7時30分是盥洗、洗衣服、曬衣服等內務時間，7時30分至9時30分為晚自習，晚自習結束後晚點名，晚上10時熄燈就寢。

曾有男學員拒洗飄異味

一名現職員警說，過去有少部分男學員，受不了眾人赤裸洗澡，因此避開洗澡時間盥洗，或跑去游泳池淋浴間，甚至冒著遭懲處風險，偷偷在晚上10時後洗澡；也曾有學員拒絕洗澡，而全身發出異味等情況，一度讓警專幹部十分頭疼。

另名員警則說，警專正式開學前，有為期約3週的「預備教育週」，他當時發現男生洗澡必「袒裎相見」，許多人都很不適應，但礙於時間有限只好「妥協」。就讀期間逐漸「見怪不怪」，趕時間還會2、3人擠一支蓮蓬頭一起洗，不少同學可能還因「共浴」而感情變好。

一名在職女警則說，女學員洗澡有浴簾，但浴簾「透可見光」，「有跟沒有差不多」。另名警專畢業生則說，他不在意眾人一起洗澡，但冬天同時間洗澡人數太多，熱水供應不及，曾出現大家一起洗冷水澡的情況。

一名家長批評，大多數的軍營也都越來越人性化，警專為何在兩性觀念上仍原地踏步十多年？

另名自警察大學畢業的巡官說，警大早期浴室也沒隔間，但近年逐漸改善，已沒「袒裎相見」情況。

警專︰年底可完成浴室隔間

對此警專回應，學期間浴室每天都在使用，無法施工，只能趁寒暑假沒學員時裝設隔間，因此增設速度較慢，預計年底可完成全部浴室隔間增設。

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