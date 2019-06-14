「玩火」婚外情／搶救小三 人夫幫焦屍CPR

2019-06-14

人夫全身也9成灼傷

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區前晚驚傳一對男女疑似發生感情糾紛，52歲婦人當場潑油點火，造成自己全身著火，53歲許姓男子試圖搶救也受90%灼傷。令人驚訝的是，救護人員抵達時，赫見重傷許男正跪在地上，不放棄為已成焦屍的婦人CPR（心肺復甦術）；至於全案確實起因為何，正由警方進一步調查中。

2人交往 家屬皆知情

警方調查，已婚許男與失婚的婦人都是工人，2人交往甚密，婦人常前往工寮找許男聊天，雙方家庭都知道這情形。婦人的女兒向警方表示，母親雖患病，但最近身體情況正常。

還打電話跟妻兒求援

警方追查，婦人前晚前往許男位於大寮區的工寮，雙方疑發生口角，不久後，婦人潑澆油類點火，接著只見她的身上著火，許男試圖撲滅火勢，延燒到自己身上也著了火，燒掉他的衣物和頭髮。

許男一邊搶救，同時打電話告知妻子此事，強調有人受傷，要她趕來現場。許妻偕兒子開車前往工寮途中，要兒子打119叫救護車。

高市消防局救護人員抵達，現場已沒有火勢，只見許男跪在地上為婦人一直做CPR，上前一看許男全身嚴重灼傷，還有意識，緊急處置後送高雄長庚醫院急救，估計全身約90%灼傷，婦人則已身亡。

警方一方面詳查事件起因，並進一步了解油類物品是原本就放在現場或另有其他情況，以還原案情。

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