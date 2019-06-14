桃園挾持案／雙煞逼9人窗前排排站 王強生脫防彈衣給人質穿

2019-06-14

1匪想火併 1匪企圖自轟

〔記者周敏鴻、黃敦硯／綜合報導〕國內許久未發生歹徒持槍挾持人質，以致前晚發生在桃園的挾持及與警方對峙事件，引發民眾高度關注；據了解，5個小時的談判交涉過程情勢緊繃，雙煞一人一度想火併、一人企圖飲彈自盡，宛如電影情節。

王員夠勇 2嫌惡念瓦解

當天傍晚，嫌犯林佑儒、林竑甫攜帶8把長短槍闖入中古車行挾持9名人質，桃園警分局偵查隊小隊長王強生進入車行談判，林佑儒手持長槍、一度喊「我豁出去了」，林竑甫則多次開槍，還一度拿槍指著王員的頭部與腰部，情況隨時可能出現巨變。王員大喊「這樣下去會傷及無辜」，奮不顧身地脫下防彈背心，讓一旁嚇壞的女店員穿上，這一幕讓2嫌心中的惡念開始瓦解，最終以人質平安獲釋、2嫌繳械投降平和落幕。

事件起於桃園區一家汽車旅館5月26日發生槍擊案，隨後中壢區民宅6月11日也傳出槍響，警方鎖定38歲林佑儒及22歲林竑甫涉案，王強生前天傍晚率隊查緝，掌握2嫌出現在中古車行附近，但剛抵達就赫見2嫌持長槍闖入車行，立刻請求支援。

「借錢」跑路的2嫌發現老闆不在，先開2槍示威，2嫌隨後發現被警網圍住，喝令車行員工緊貼窗戶、面向外站立，試圖遮蔽警方視線，林佑儒看見王強生在屋外，要他入內談判。

王考量人質安危，決定入屋，林佑儒一手持長槍，並將手提袋內其他槍枝攤在桌上「展示火力」，要王告訴外面的警察不要妄動，接著說：「讓我跑，我已經關10年了，不想再被關了！」林竑甫則激動地將手中手槍亂指，槍口還自抵頭部，王員勸撫道：「你太太快生了！」對方行為才稍稍收斂。王員見情勢還未完全緩和，脫下自己的防彈背心讓一名女店員穿上，2嫌覺得他「很勇」，同意先交出1把短槍和釋放2名女店員；另有一名車行員工在外洗車，乘隙逃出。

王員帶出2名人質，車行內仍有7人被挾持，林竑甫擔心警方隨時會攻堅，一度心志動搖，被林佑儒打頭、要他撐著。警政署長陳家欽晚間10點20分抵達現場指揮，指示以保護人質安全為最高原則；警方聯繫2嫌家人，曾與林佑儒服刑時同房、屬幫派「黑人家族」的重量級大哥郭信一也趕來，進入車行安撫，2嫌同意讓原本緊貼窗戶的人質回到座位休息。

警找懷孕女友及母親安撫

但林竑甫仍不時激動對窗外開槍，警方找來其母與懷孕38週的女友，兩人以電話勸導林嫌時，林竑甫又連開10餘槍發洩情緒；不過，親情攻勢也讓他的態度逐漸軟化。

早已過了用餐時間，2嫌表示要吃飯，警方送來便當及2嫌想喝的芒果冰沙，眾人用餐完畢，2嫌陸續將7名人質釋放、交出所有槍械，並於深夜11點15分舉手向警方投降。

2嫌到案後稱，持槍闖入店內是要找認識的店員，一開始沒打算傷人或挾持人質，不料場面失控。遭挾持的員工們則驚恐不已，不敢相信自己只是上班族，卻捲入有如電影情節般的人質事件，不少人快嚇破膽，獲釋後馬上向車行老闆請辭，老闆不斷慰留。

由於2嫌表示還帶有手榴彈，警方事後確認是造型打火機；另2人持有少量毒品咖啡包等，懷疑犯案前曾吸毒。

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