翁打死妻 叩親友送棺材來

2019-06-13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕妻子碎碎唸，遭丈夫揮棍打死！

翁疑不滿妻碎碎唸

住在屏東縣恆春鎮的70多歲郭姓男子，昨天上午疑酒後返家，不滿妻子碎碎唸，氣得拿起木棍毆打妻子頭部及身體，妻子倒在沙發，等發覺妻子無氣息後，打電話給胞兄，要經營葬儀社的親友「送一副棺材過來」，胞兄原以為是開玩笑沒理會，等接到第二通電話才驚覺「事情大條」。

郭翁向警方供稱，他和妻子口角後，以木棍毆打碎唸妻子，沒想到妻子會喪命；警方初步認定無殺人故意，以過失致死罪嫌送辦。

警以過失致死罪嫌送辦

警方調查，案發時潘婦遭重創倒在沙發，郭以為妻子只是躺著休息，後來發現妻子許久沒有動靜，連忙找親友協助送醫；親友到場發現潘婦已無生命跡象，連忙報警，郭嫌也同時打給經營葬儀社的親友。

郭嫌大哥表示，老夫妻都會有口角，但沒想到會那麼嚴重，昨天上午他開車時接到弟弟電話，告訴他弟媳過世，要他送一副棺材過去，他以為弟弟在開玩笑，過沒多久又打來，才發現事情大條。他說，弟弟酒後脾氣會變暴躁，沒想到鑄下大錯。葬儀社親友表示，抵達現場時，還以為潘婦因病過世，直到警方到場才知是兇殺案。

媳婦與孫子獲知趕回家，難以置信說，早上出門時還看到兩人坐在客廳沙發聊天，沒想到發生悲劇。鄰居說，老夫婦結婚約50年，兩個兒子在外地工作，患有糖尿病的妻子由丈夫照顧，老婦人也常幫酒後的丈夫代駕，不敢相信郭翁打死妻子。

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