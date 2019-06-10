嬌妻吃「洋腸」懷孕 綠帽夫蒐證提告慘輸

2019-06-10

〔記者張瑞楨／台中報導〕老婆吃洋腸，老公提告卻踢了大鐵板！

周姓男子與王姓女子在義大利結婚，婚後同住羅馬，4年後分居，王女卻跟義大利男子上床懷孕（俗稱吃洋腸），還帶洋腸返台旅遊，綠帽罩頂的周男怒告王女侵害配偶權並索賠200萬元，但台中地院認為，義大利通姦除罪化，夫妻一旦分居，就不需對配偶忠貞，各自擁有新伴侶，也沒有違反婚姻忠誠的道德義務，判不用賠償。

義大利通姦除罪化

判決書指出，周男與王女2012年結婚，2013年在台灣完成婚姻登記，2人同住羅馬，2016年以理念差距大，向羅馬法院申請分居獲准，不料，翌年周男發現王女「吃洋腸」懷孕，他只知男方是義大利人，不知真實身分。

更讓周男氣憤的是，王女2017年夏天，與1名身分不詳的義大利男子返台旅遊，周男拍到2人遊山玩水的照片，向台中地院提起民事訴訟，以王女出軌外遇懷孕，還帶「洋腸」共遊，2人逾越正常社交範圍，侵害他的配偶權等，向王女索賠200萬元。

王女答辯說，義大利憲法法院早已將通姦除罪化，義大利民法還規定，夫妻分居後，對配偶就不具忠誠義務，另外，周男拍到的義大利男人是誰？周男自己都不知道，卻空泛指她侵害配偶權，聲明駁回周男之訴。

台中地院認為，民事案涉及外國地區，就是「涉外民事事件」，依最高法院判例，應適用涉外國家的法律，2人結婚與居住於羅馬，適用義大利的民事法律。

該案屬涉外民事事件

法院徵詢我國駐義大利代表處的法律顧問，法律顧問說，義大利最高法院1997年有一判例，婚姻的忠誠與道德義務，與分居不相容，因此，法院准予分居後，一方有新伴侶而懷孕，並沒有違反婚姻忠貞的道德義務，配偶也沒有損害賠償的請求權，另外，從周男提出的照片來看，王女與外籍男人雖一起旅遊，但沒有親密舉止，難以認定有逾越正常社交的行為，據此判決周男敗訴，可上訴。

蒐證妻出軌示意圖

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