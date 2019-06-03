怒罵小三「髒女人」犀利人妻 逆轉無罪

2019-06-03

簡易判決判人妻罰金5千

〔記者王定傳／新北報導〕鄧姓女子發現張女與丈夫偷情，跑到張女住處門口大罵她：「髒女人、妳敗壞社會善良風氣」等語而被告，新北地院簡易判決以公然侮辱罪，判鄧女罰金5千元，鄧女不服，上訴稱：「在我的認知下，他們的行為是骯髒的…我只是陳述事實」。新北地院合議庭認為，鄧女所述並非虛偽言論，也不是不實抹黑，認為法律沒理由處罰說實話者，改判無罪。

地院︰沒理由處罰說實話者

據了解，鄧女的丈夫因打羽球結識張女，再約她慢跑進而交往；2017年間，鄧女發現丈夫LINE對話中有：「我很想你、抱你」等曖昧訊息，才發現婚外情，氣憤向張女求償。張女坦言曾跟對方爬山、泳渡日月潭、同宿，否認發生性行為，辯稱鄧夫隱瞞已婚；新北地院以鄧女舉證不足，判她敗訴，上訴後，高等法院認為，張女明知鄧夫有配偶，仍交往、發生性關係，改判賠20萬。

不過去年4月，鄧女因此事到張女住處罵她：「髒女人、妳這個公務員是這麼骯髒、妳敗壞社會善良風氣」等語，被判罰金5千，鄧女不服上訴稱：「在我的認知下，他們的行為是骯髒的、敗壞社會善良風俗的，我只是做事實陳述」。

判決書指出，不具公然侮辱實質惡意的陳述，縱使內容尖酸刻薄，令被批評者感到不快或影響名譽，仍屬憲法所保障言論自由範疇；鄧女依個人感受及價值判斷，提出主觀且與事實有關的意見或評論，雖令張女心生不快而傷及主觀情感，但她所述屬實，並非毫無意義的謾罵，更無故意杜撰意圖貶損名譽，難認有實質惡意。

判決還指出，一個人有維護良好聲譽不受不實事實抹黑的權利，但沒「欺世盜名」的權利，「名譽」構築在事實之上，陳述真實之事的言論，不至於侵害名譽，法律沒理由處罰說實話者，若「真實言論」會毀損名譽，應是「名譽感情」，即「個人擁有較佳聲譽的主觀願望」的反射利益。

罵小三示意圖

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法