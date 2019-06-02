長太像也有事～同卵雙胞胎 妹盜領 姊遭判刑

2019-06-02

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雙胞胎姊妹長太像，「連累」姊姊被判刑！

妹去世前自白犯罪

苗栗縣劉姓婦人報警指帳戶遭盜領2次，但因皮包中留有1張提款明細表，警方認為劉婦胡亂報案涉嫌誣告罪，將她法辦，一審法官判劉婦拘役30天；不過二審法官認為無直接證據認定劉婦誣告，且劉婦與同卵雙胞胎妹妹相貌酷似，加上有胞妹自白書，領款者可能是被告胞妹，逆轉改判劉婦無罪。

劉婦指出，2016年間，存款遭人分兩次共盜領走1萬2000元，因此向警方報案帳戶被盜領。

因警方在劉婦皮包內發現提款明細表，調閱監視器結果提款者很像劉婦本人，雖劉婦堅決否認去領款，但警方未採信，以其「未指明犯人向該管公務員誣告犯罪」送辦，檢方也認定劉婦涉案，向法院聲請簡易判決處刑，劉婦遭判拘役30天。

劉婦上訴，指稱她與雙胞胎妹妹同住、衣物也共穿，提款卡、存摺放在房間，她發現遭盜領時，曾問妹妹有沒有領她的錢，妹妹否認；不過劉婦的妹妹於全案審理期間死亡，她生前手寫一份自白，表示是她去提款的。

姊二審大逆轉無罪

苗栗地院審理上訴案，認為劉婦皮包內的第一次領款交易明細，僅能證明劉婦報案時提款卡未失竊，無法直接證明劉婦提款；第二次臨櫃盜領的影像，因劉婦與胞妹為同卵雙胞胎，外觀相似，僅能判斷提領人是劉婦或其胞妹，無法肯定是劉婦。

法官指出，劉婦胞妹所留自白書的運筆勾畫，與劉婦胞妹在偵查筆錄上親簽字跡雷同，應非偽造，且與劉婦字跡明顯不同，可認定自白書出自劉婦胞妹，綜合事證後改判劉婦無罪。

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