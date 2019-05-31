信義區3千萬搶嫌 持刀砍2人搶3車落網

2019-05-31

〔記者許倬勛、周敏鴻、鄭淑婷／桃園報導〕電玩「俠盜獵車手」情節在桃園真實上演！

去年10月台北市信義區驚傳3000萬搶案，36歲男子林東賢涉案被通緝逃亡逾半年，前天晚間7點多，林嫌「幻想」遭警方跟監，持菜刀先後搶了3輛機車逃逸，過程中有1對男女騎士被劃傷，警方2小時後逮到林男。他落網還嗆警：「果然是你們跟著我！」警方昨訊後依強盜、傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

幻想遭跟監 落網嗆「果然是你們跟著我」

據了解，林東賢因被通緝精神不穩，自稱腦中響起「風鈴聲」就是有危險靠近。29日晚間，林嫌在中壢區健行商圈閒晃時，忽然感到「鈴聲大作」，以為被警方鎖定跟監，於是抄出隨身攜帶的菜刀，沿路恫嚇路人，更攔下1輛機車、劃傷2名騎士手臂劫車逃逸，受傷2人經送醫無大礙。林嫌於中壢搶車後，騎車逃到平鎮、桃園區又連搶2車，隨後往大園逃竄。

被搶的其中1輛機車內有手機，警方利用GPS鎖定林嫌行蹤，2個小時後，晚間9點半在大園區大觀路發現林嫌上前圍捕，林一度持刀拒捕，仍被制伏，落網時頻問：「你們怎麼找到我的？」

林東賢對於搶車、隨機砍人坦承不諱，警方清查身分發現他涉及北市信義區搶案，林應訊時對此也認了。警方依強盜、傷害罪嫌將他移送桃園地檢署，涉3000萬元劫案部分另由北市信義警分局接手調查。由於林嫌涉犯偽造文書、詐欺等多罪，已被判17年徒刑及刑前強制工作3年，檢方複訊後將他直接送監執行。

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