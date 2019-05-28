駕駛站國道攔車借油 慘遭2車追撞輾死

2019-05-28

〔記者曾健銘／新北報導〕41歲柯姓男子開車載太太訪友，昨清晨4時許，行經國道一號五楊高架道路南下37.6公里路段時，因車子沒油熄火，柯男將車輛停在路肩，捨棄打手機求援，也無視太太的勸阻，竟直接拿著抽油管，冒險走到中線車道想要攔車「借油」，但下車不到2分鐘，柯男先被黑色小轎車撞飛，隨後又遭休旅車輾過，傷重身亡。

車沒油 下車求援喪命

警方調查，柯姓死者是一名工人，昨日凌晨與妻子開奧迪從三重上交流道後準備到桃園訪友，未料，出發前疑似未注意補給油料，中途行駛至五楊高架道路南下37.6公里處附近時，因為油料耗盡導致熄火，柯男才將車停在路肩待援。

國道監視器拍下，當時柯男將車輛停妥後下車在車尾置放三角錐，提醒來車避免追撞，隨後拿著抽油管往車輛後方走了將近25公尺，冒險跑進中線車道揮手攔車求援，此時，一輛輛車疾駛而過，有些車還險些撞上柯男，柯妻覺得太危險，一度下車將三角錐收回，想勸丈夫回到車頭待援，未料下一秒就目擊丈夫遭撞。

警方表示，柯男先在中線車道遭一輛黑色小轎車猛力追撞後彈飛至外線車道，一輛疾駛而過的黑色休旅車閃避不及，又直接輾過柯男，導致頭顱變形、全身多處骨折，當場失去生命跡象，警消到場後緊急施予急救並將其送往林口長庚救治，但在清晨5時許仍宣告不治。

肇事的63歲陳姓駕駛向警方供稱，因當時天色還算昏暗，車速又不慢，發現柯男出現在中線車道揮手時已閃避不及，他才趕緊往前行駛將車輛臨停在路肩查看，未料柯男又遭66歲黃姓駕駛開車輾過。

國道警方表示，初步檢測陳、黃2名肇事駕駛均無酒駕，研判當時應是柯男違規闖進車道，加上當時天色昏暗，才導致後車閃避不及肇事，訊後也依過失致死罪嫌將2人移送偵辦，而柯男也已身亡，違規部分將不追究。

柯男車子為何沒油？警方表示，一般車輛在加油警示燈亮起時還能行駛10至20公里，究竟柯男出發前未注意加油燈已經亮起？還是加油燈故障未亮？對此，柯妻偵訊時無法清楚交代，詳細狀況仍待進一步調查釐清。

柯男國道攔車動線圖

柯男走在中線車道攔車，被後車追撞輾過，柯妻目睹嚇得說不出話來；警、消人員將他送醫急救。 （記者曾健銘翻攝）

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