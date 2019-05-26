惡夫囚妻 性虐斷手指

2019-05-26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣陳男懷疑妻子外遇，竟加以拘禁性虐待，還持柴刀砍斷妻子右手兩指，新竹檢方依強制性交與重傷害等罪將陳男起訴。

檢警調查，陳男懷疑妻子外遇，2月21日晚間發生激烈爭執，陳男逼妻子罰跪至清晨，還拉扯頭髮並掐住其頸部。

陳男還強逼妻子行房性虐待，隨後還多次持柴刀敲擊妻子頭部與臉部，妻子因而昏死過去。

妻子直到23日上午清醒，近中午趁隙想外出求援，陳男發現，衝出門將妻子抓回來。

陳男隨即瘋狂毆打並持柴刀敲擊、劃割妻子。當天傍晚妻子至鄰居住處求援，陳男尋妻不著，服下大量安眠藥，被送往醫院就診，當晚8點半自行拔除點滴離院。

妻子返家拿取私人物品，不巧陳男剛好回家，憤而持柴刀敲擊妻子頭部，並剁掉妻子右手小指、無名指。

妻子逃至鄰居住處，陳男持刀追進鄰宅，民眾見陳男當街追殺妻子，趕緊報警，警方將妻子送醫，醫師發現2根手指韌帶都被切斷，只連著一層皮，即便立即開刀重建，也未必能完全回復。

警車返回派出所途中，發現陳男發生交通事故，即將他送醫，陳男一聽說妻子已送醫，竟要到醫院尋妻，遭警方阻攔，陳男卻衝撞警員及醫院保全人員，被警方逮捕。

事後陳男一概否認犯行，且只有拿柴刀邊緣敲破妻子的頭而已。

檢方依強制、強制性交、重傷害、妨害公務等罪起訴陳男。

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