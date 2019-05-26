大媽家暴追到醫院 強壓女兒斷腿

2019-05-26

虐打女兒 違反保護令

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕林姓女子自女兒出生以來，就不斷虐待女兒，她從中國嫁來台灣、已長大的女兒跟來就讀台灣的大學，卻仍動輒飽受母親拳腳伺候，女兒不堪毒打聲請保護令，嚴令林女不得騷擾女兒獲准；林女後來得知女兒出車禍斷腿住院，竟跑到醫院病房故意狠壓女兒的腳部骨折處，不管女兒痛得死去活來；新竹檢方依違反保護令起訴這名心狠母親。

陳姓女大生指控，母親林女先在中國結婚生下她，與生父離婚後改嫁來台，她跟著母親來台居住，幾年前母親又與台籍養父離婚。

陳女說，不知何故，或許是母親婚姻不順遂，從小母親就恨她，動輒對她打罵，她在家暴陰影下長大；去年4月她想到朋友家外宿，母親不信任她，整晚對她辱罵不停，她反鎖房門後，母親破門而入，強行查看她手機通訊錄，同時又毒打她一頓。陳女再也難以忍受，報警處理。

桃園地院法官調查，林女長期對女兒言語辱罵、限制行動、查看隱私、過度干預影響女兒生活，讓陳女心生畏懼，並罹患憂鬱症，因此核發通常保護令，命母親不得對女兒實施身體或精神上不法侵害，也不得騷擾、接觸、跟蹤、通訊，並應遠離陳女就讀大學至少50公尺。

沒想到林女接獲保護令後，仍明知故犯，先是衝進校園想找女兒理論，校方緊急通知警方，警方以林女違反保護令移送法辦。

女盼母永遠別來騷擾

去年11月陳女車禍摔斷大腿，林女知悉後，又不甩保護禁令，直接衝進醫院病房，甚至對準病床上女兒的大腿骨折處，用力按壓斷骨傷口，陳女痛得死去活來，尖叫要母親離開，林女不理會、也不肯離去。醫護人員聞悉趕來，林女才逃走。

檢警調查時，林女辯稱她身為母親，是到病房關心女兒病情。陳女則告訴檢警與社工，這輩子已被母親「糟蹋得夠慘了」，希望以後媽媽永遠都不要再來騷擾她。

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