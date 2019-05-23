炒股欠千萬 債主們追到警局 警官人間蒸發被免職

2019-05-23

〔記者陳賢義／台東報導〕家境富裕的台東警分局2線2星李姓警官，因炒股欠債上千萬，傳聞他還將互助會倒會和向地下錢莊借錢，弄到一堆人追來警局找他討債，原本派出所主管職遭拔官後不久，人就消失無蹤，警方已將他免職。

家境富裕 爸是校長哥是醫生

本月10日失聯至今的李警官，到底人在何方？警方初步研判他可能為了躲債藏匿，家屬則擔心他的心情和安危，也有人擔心他會不會被債主帶走？眾人都在找他；至於他「消失」的確切原因，得等找到人後才能釐清。

李的家境優渥，父親為退休校長，哥哥是醫生，妻子也是醫學系畢業。熟識同僚說，李待人和氣，工作也認真，但不清楚其在外借貸及投資情形。

據了解，李員好玩股票，欠下巨債後，還因債務問題每月被扣薪3分之1，加上4月中旬以來，至少有7、8名債主輪番找上門，原本的蘭嶼分駐所所長一職也被調整，4月底接到通知將他調為內勤，但他遲未報到，本月10日失聯，至今行蹤不明，連家屬也找不到他，焦急不已。

台東縣警察局長邱文亮表示，依公務人員獎懲規定，曠職4日以上予以免職，日前已將李免職。台東警分局副分局長林志弘表示，李在9日下午5點下班簽退離開後，至今音訊全無，已依受理失蹤人口程序，啟動緊急協尋機制。

警方啟動緊急協尋機制

因台東檢方正在追查一樁蘭嶼重大毒品案，傳出檢方要李出面說明，台東縣議員林參天懷疑李的失聯與毒品走私案有關；邱文亮對此指出，經調查李是因私事無法處理才失蹤，尚無證據顯示和警紀有關，如未來發現李員涉及不法，絕對依法偵辦。

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