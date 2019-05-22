正直公務員不放水 包商痛毆害骨碎

2019-05-22

〔記者蔡宗憲、李立法／屏東報導〕在朋友眼中「處事正直」的第七河川局蔡姓正工程司，日前監督屏東縣東門溪整治工程時，遭謝姓包商打傷送醫；針對此案，立委黃國昌昨早在臉書爆料，並質疑「第一線同仁認真執行職務，就因為不肯違法放水，竟然遭到具有黑道背景廠商暴力毆打致手骨碎裂、腦震盪住院，事後竟然還想河蟹私了，簡直無法無天！」屏東警方昨天已對雙方製作筆錄，將進一步偵辦謝姓承包商妨害公務及傷害等罪嫌。

立委黃國昌爆料 打人還想私了

警方調查，雙方16日疑為了現場施工方式與工程進度問題發生口角，中午謝姓包商撥打119報案電話，當時只要求協助叫救護車，警方經消防人員通知到場詢問時，包商自稱傷者因在工地內跌倒致腳踝受傷，需救護車送至醫院救護，堅持後續要自行處理，未透露受傷者有公務員身分，現場也沒看到蔡姓正工程司，警方認為是一般打架案件而未進一步處理。

包商︰傷者在工地跌倒受傷

據了解，「東門溪排水改善工程」位在上游處，總工程款約1億5千萬元，因黏土性質的土方價值低，加上公部門相關規定多，已有不少東門溪整治廠商倒閉。謝姓承包商日前因七河局工程小組督導，被檢查出不少需改善缺失，工程被迫暫停改善後才能復工。

負責這段工程監督的蔡姓正工程司，16日南下了解工程進度，實際看完工地後，雙方回到工務所協調，因雨季已經到來，謝姓包商希望能夠儘快復工，但蔡姓正工程司堅持需按程序進行，雙方始終無法達成共識，謝姓包商一氣之下拿球棒毆傷蔡姓正工程司。

蔡姓正工程司因手骨碎裂、腦震盪等傷勢，在恆春南門醫院低調住院兩天，據內部爆料者指出，第七河川局高層當時便知道此事，曾詢問受傷蔡姓正工程司希望如何處理，但蔡稱要私下和解，沒想到後續被立委爆出，他一度還不願到警局製作筆錄。

七河局表示，該案是包商工地主任與該局同仁就施工現場進度與管理方式出現歧見，因而發生衝突，並非黑道逞凶，政風單位已介入調查並通報檢方。

警方調查﹕與黑道無關

屏縣警局專案小組指出，已通知謝姓包商及蔡姓正工程司等雙方當事人，到恆春完成調查筆錄，依妨害公務及傷害等罪嫌依法究辦，公務員執行公權力不容挑釁，依法嚴辦絕不寬貸，但強調全案與黑道無關。

屏東縣東門溪的整治工程日前傳出包商打傷前往監督的第七河川局 官員，引發立委關注，圖非事發區域。 （記者蔡宗憲攝） 蔡姓正工程司（臥床者）手骨碎裂、腦震盪，涉嫌打人的謝姓 包商（右圖）到警局作筆錄。 （記者蔡宗憲攝及翻攝）

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