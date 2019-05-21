衰賊偷小戴姊妹淘的店 被金牌跆拳身手KO

2019-05-21

〔記者楊政郡／台中報導〕62歲許姓竊嫌暗夜搜刮休息中的檳榔攤，得手價值2萬多元的香菸及檳榔，背上贓物準備落跑時，遇到老闆的女兒黃顯詠，黃顯詠是球后戴資穎的姊妹淘，也是前亞運跆拳道金牌國手，看到竊賊，黃女毫無懼色「保持距離」窮追不捨，一路喊有小偷！員警據報趕到與黃女及路人一起壓制許嫌，身上除贓物外還有剪刀、檳榔刀等利器，宵小遇到金牌好手只好認栽。

黃顯詠見賊不冒進 緊追圍捕

警方調查，許嫌本月3日趁夜深人靜，穿戴棉質手套，徒手扳開台中市東區進德路、自由路口某檳榔攤紙板後，闖入店內行竊，正巧店家剛進貨，讓他大豐收，以空布袋狂掃店內價值約2萬多元的283包香菸及16包檳榔。

許嫌背上布袋，躡手躡腳準備離開，還把紙板擋好。檳榔攤黃老闆女兒黃顯詠，凌晨1時許正好開車經過，發現自家檳榔攤內有身影，很明顯不是父親，下車查看撞見許嫌拎著布袋出來，黃女大喊「喂！」許嫌聞聲轉身竄入巷弄逃逸，黃女毫無懼色，與歹徒「保持距離」亦步亦趨追上前，並沿路高喊「有小偷」，黃母說要是她一定不敢追。許嫌發現黃女一路跟，越走越快，從慢走變快走，後來慢跑起來，緊張到連鞋子掉了也沒撿，路人聞聲幫忙攔阻，黃女趨前順利壓制，員警適時趕到現場，一同壓制嫌犯。

許嫌坦承不諱，布袋內滿滿的香菸及檳榔，訊後依竊盜罪將其移送法辦。員警在許嫌身上還搜到剪刀、檳榔刀等利器；許嫌也懷疑一個女生怎敢一直追上來，讓他驚慌失措。

員警也訝異黃女怎不怕歹徒身上可能有利器，黃女才說曾是亞運跆拳國手，膽子比較穩；她也不敢太接近，一直保持距離，而且是自家的檳榔攤，怎麼也要跟上去。警方也盛讚黃女不與有凶器的嫌犯直接交手，而是以保持距離的方式「監控」，直到警方到來，是非常正確的方式。

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