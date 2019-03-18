為尿聲「鳥」事 比大小變打群架

2019-03-18

〔記者徐聖倫／新北報導〕22歲鍾男與26歲柯男昨凌晨在新北市板橋「星聚點KTV」洗手間小解，2人醉後失態互比生殖器大小，還嫌對方尿太大聲，這種「鳥事」竟引發兩派人馬在店門口大打出手，警方出動快打部隊將5人帶回，無奈嘆「沒聽過這麼爛的打架理由」。

KTV廁所 醉男吵架

鍾、柯2人不相識，雙方各自與友人於16日半夜至星聚點歡唱，酒過三巡後2人至包廂外的公用廁所小解，酒後年輕人脾氣大，都對隔壁的小便聲太大感到不爽，互嗆「你老二很大嗎？尿這麼大聲！」在廁所外就為了「誰比較大」吵了一輪，不過在友人勸說下各自返回包廂。

離場相逢 再爆衝突

不料雙方昨凌晨1時許離場，鍾男與柯男在電梯狹路相逢，又為稍早的「鳥事」互看不順眼吵起來，最後衝突擴大，雙方人馬在星聚點門口打群架，警方趕緊出動快打部隊，將雙方拉開，並將出手的鍾、柯等5人帶回偵查隊偵訊。

快打部隊 出動制止

鍾男與柯男回到警局，向警方解釋來龍去脈後，承辦員警只能搖搖頭，直呼打架理由百百種，這種真的是最無聊。訊後，警方將5人依妨害秩序罪嫌移送法辦；行政院長蘇貞昌日前主持治安會報下達嚴厲指示，他說，各特種店不能賣毒、不能打打殺殺，門口不能有任何鬥毆，如果鬥毆發生在門口，就換掉當地警察局長。

不過板橋分局指出，本次事件為偶發事件，並非刻意聚眾，未有任何傷亡。

新北市警局也表示，警方出動快打，於5到10分鐘內就將案件解決，往後所有案件也將比照辦理，展現治安不容挑戰決心，警方與蘇揆想法一致，以達到治安零容忍為準則。

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