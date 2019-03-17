甜姊兒全裸求合 男報警不准她靠近

2019-03-17

俊男美女 一度羨煞眾人

〔記者林嘉東／基隆報導〕外型姣好的林姓美容師，為挽回黃姓工程師男友的心，竟使出「裸體獻身」法，褪去全身衣物趴在男友身上說：「拜託我們再來做一次！」想用身體挽回感情，沒想到男友不動如山，還報警聲請保護令，要林女不得靠近他住處100公尺內；但林女仍持續接近黃男，兩度遭對方報警帶走。

法院裁定不得靠近百米

據指出，20多歲林女長相甜美，從事美容工作，與30多歲黃姓電腦工程師同居時，被同事友人視為「令人稱羨的俊男美女組合」，但交往年餘後，因個性不合，感情轉淡，屢起爭執。

黃男去年9月提出分手要求，林女不願分手，展開柔情攻勢，某日藉機脫光自己全身衣物，趴在男友身上、緊抱央求「再做一次」等語，想藉由肉體挽回男友的心，沒想到被黃男一把推開。

黃不但對裸體視而不見，甚至報警稱：「她自己脫光衣服，想性侵我！」黃男還進一步以不堪精神虐待為由，向法院聲請保護令，並於隔天向林女取回住處鑰匙，林女被迫搬離。

她兩度貼近被警帶離

黃男的聲請獲准，法院發出的保護令載明，林女不得靠近黃男住處100公尺。林女仍於某日躲在黃男住處的一樓停車場，等到黃下班，上前苦求：「我們復合好嗎？」黃不接受，再度報警，林女見到警察抵達情緒失控說：「你們都相信他的話，是他把我害成這樣！」

沒幾天，警方又獲報林女出現在黃男住處附近，林女這回情緒平靜地表示，只是來找朋友，路過黃的住處，沒有靠近黃男；警方仍依違反保護令規定，將林女函送檢方調查。

示意圖

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