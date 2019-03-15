蔡總統提名大法官 10月可望過半／馬提名剩4人 蔡提名達11人

2019-03-15

〔記者吳政峰／台北報導〕陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗4名大法官將於9月30日卸任，總統蔡英文責成副總統陳建仁組成「司法院大法官提名審薦小組」，受理各界報名，定3月28日截止，屆時若提名人選經立法院同意任命，蔡總統依法提名的大法官人數即達到過半的11人。

4名馬提名9月底卸任

大法官共有15位，任期8年，即將卸任的陳碧玉等4人，及2023年任期屆滿的4人為前總統馬英九提名，現有8位佔絕對多數，蔡總統提名的有7位（其中2位為司法院長許宗力與副院長蔡烱燉，不受8年任期保障），若立法院順利通過新任4名大法官任命案，蔡提名的大法官將有11位。

估將推2學者、2法官

本次卸任的4人，陳碧玉與黃璽君來自法官界，羅昌發與湯德宗則是學界，按照慣例，接棒者也會來自相同領域，亦即審薦小組應會從法官與學者中挑選適格人選，供總統圈選提名，從檢察界與律師界找人的可能性相對低。

陳、黃的專長分別為民事與行政審判，為維持均衡，審薦小組較可能從最高法院民事庭與最高行政法院找人；羅、湯二人分別專精商業法律與公法，因此這兩個領域的學者有機會中選。

另，目前大法官的女男比例為4比11，卸任4人男女各半，蔡總統若考慮性別比，不排除新擇的4人，女性多於男性；至於是否考量論資排輩？按照往例來看，實務界人選有此現象，但學界不明顯，前總統陳水扁就曾提名許宗力、林子儀、許玉秀3名教授出任大法官，當時3人均未滿50歲。

除了許宗力與蔡烱燉為當然大法官，出身法官界的現任大法官為陳碧玉、黃璽君、張瓊文、林俊益；學界是羅昌發、湯德宗、蔡明誠、許志雄、詹森林、黃昭元；檢察界為吳陳鐶；律師界為黃虹霞與黃瑞明。

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