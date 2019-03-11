收錄PO文╱遭控影射噴精狼 PTT板主逆轉無罪

2019-03-11

〔記者張文川／台北報導〕10年前台灣大學總圖書館的「噴精事件」，一名女大生指控坐一旁的男生趁她離座，將她的瓶裝烏龍茶拿進廁所，疑似將精液濺入茶中；事件在PTT炒得沸沸揚揚，網友人肉搜索後影射是「海嘯哥」黃姓男碩士生所為，黃男一再澄清與他無關，不滿PTT台大板吳姓女板主，仍將相關文章收錄在精華區，影射他就是海嘯哥、噴精狼，使他多年來飽受霸凌，控告吳女妨害名譽；台北地院認為吳女只是整理網友言論，並未增刪事實也未發表評論，無誹謗故意，判吳女無罪。

2009年噴精狼事件爆開後，吳姓女板主在台大校園板精華區增設「海嘯專區」，將網友於事件始末的相關討論文章集中收錄，她答辯說她身為板主，板上所有熱議討論的話題，都有義務整理放入精華區。

北檢2016年偵查此案時，曾發函台大性平會，詢問噴精事件的調查結果，台大回復，沒有任何以黃男為投訴對象的性別平等案件，噴精事件的被檢舉人也不是黃男，沒有證據顯示噴精狼是黃男，且也早已有人在PTT澄清噴精狼不是黃男，但吳女仍將噴精狼事件的專區定名為「校園安全：海嘯來襲／請注意自身安全」專區，使人將他與噴精事件、海嘯哥產生聯結，北檢認為吳女有疏失，所以將她起訴。

但法官認為，PTT板主沒有酬勞，全憑網友的熱誠，自願在課業或工作之餘管板，不像司法機關一樣有調查網友發文真實性的權限與資源，且PTT貼文、各種立場的回應訊息眾多，難以期待板主在整理精華區時，須逐一查證各項訊息到真實無誤的程度才能收錄，而PTT使用者也不至於因為板主將貼文收錄至精華區，就誤認這代表板主的主張。

更何況，精華區成立於2009年，台大回函北檢是在2016年，法官認為難認定吳女在整理精華區時就已知道函文內容，無從認定吳女有誹謗黃男的故意，檢方舉證無法超越合理懷疑，罪證不足，判吳女無罪，可上訴。

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