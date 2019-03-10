去年剛結婚 砸百萬裝潢新房

2019-03-10

三代同堂 兩老出遊躲死劫

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮發生氣爆的徐家是三代同堂，葬身火場的徐祿勛與妻子陳惠如去年才結婚得子，小男嬰長得可愛，很討人喜歡，鄰居都叫他「小帥哥」。徐祿勛的父母昨天到澎湖旅遊，沒想到家裡傳來噩耗，雖然兩老不在家，逃過一劫，但這場無情火卻也摧毀他們原本幸福的家庭，令人鼻酸。

徐祿勛在電子工廠上班，陳惠如從事保險業務，兩人去年新婚後，花了百萬元重新裝潢房子，與徐的父母同住，並在去年六月生下兒子，過著上班族平凡、快樂的生活。

平凡的幸福 瞬間天人永隔

徐祿勛的叔叔說，兩人平日上班，小孩由爺爺、奶奶照顧，因是家裡長孫，很受疼愛；他哽咽地說，聽到爆炸聲，趕到現場想救人，但火勢太猛烈，實在來不及，對於一家3口離開非常不捨。

徐家與鄰居互動很好，見面常聊天，閒話家常，相處融洽，家庭也很和樂；但徐家為人低調，去年結婚不鋪張宴客，連鄰居恭賀的紅包都不收，是個樸實家庭。

徐祿勛的父母去澎湖玩，躲過一劫；徐與妻子則因蜜月就去過澎湖，這次才沒跟著父母出門，沒想到兩老出遊、年輕夫婦帶著孩子留在家，竟就此天人永隔。

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