蘇澳民宅轟天炸 8月嬰和父母全亡

2019-03-10

400公尺外民宅也搖晃

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮聖賢路一處2層樓民宅，昨天下午5點半疑似發生瓦斯氣爆，「轟」的一聲巨響，竄出濃濃大火，火勢猛烈，連400公尺外的住戶也感受到劇烈搖晃，以為是地震；消防人員歷經1小時撲滅火勢，才發現屋內徐姓夫妻及8個月大兒子一家3口已成焦屍；親友到場看見遺體哭成一團，場面哀戚。

初判1樓瓦斯氣爆釀災

宜蘭縣消防局長徐松奕指出，現場門窗、圍牆都往外倒，確實是氣爆造成，氣爆點初步判斷位在1樓後方，現場有2個20公斤的瓦斯鋼瓶，疑似是瓦斯氣爆釀禍，但實際原因仍待火調科釐清；蘇澳鎮長李明哲趕來關心，表示受波及的民宅住戶，鎮公所會協助代訂民宿緊急安置。

陳姓鄰居指出，他的車子與房子都因氣爆受到波及，氣爆時還以為是「空襲」，聲響非常大，接著就是玻璃碎裂聲，相當嚇人；林姓民眾說，他住在距離氣爆民宅400公尺外，都聽到巨大聲響，以為是演習砲擊，後來又跟發生地震一樣劇烈搖晃，他立刻跑到屋外查看，還好房子沒有受損。

以為被砲擊 12戶受損

蘇澳聖賢路昨天下午「轟」的一聲巨響，隨即傳來玻璃碎裂聲，民宅內外牆面全部被炸飛，玻璃四散，附近6棟透天建築加社區共約12戶，全都受到氣爆波及，玻璃碎裂、門窗嚴重變形；附近居民出門查看，猛烈火勢與濃煙驚人。

宜蘭縣消防局出動人車搶救，消防人員趕到現場，民宅1、2樓全被大火吞噬，火焰、濃煙直竄天際，火勢撲滅後，消防人員進入火場，先在通往2樓的樓梯間，發現8個月大男嬰遺體，隨後在2樓第一間房間發現36歲男子徐祿勛遺體，在第二間房間發現32歲女子陳惠如遺體，夫妻倆與兒子都成焦屍。

氣爆民宅被炸得凌亂，消防人員陸續將3具遺體抬出並送往醫院；家屬看著遺體嚎啕大哭，雙手合十，徐祿勛的外婆更哭到要人攙扶，令人鼻酸。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/